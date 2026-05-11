Frente costero, luces, puestos de guardavidas y paradores: lo que el mar destrozó en Monte Hermoso

Cuando pasaron poco más de 48 horas de la ciclogénesis que azotó a buena parte de la costa bonaerense, provocando daños impensados en balnearios de nuestra región, en Monte Hermoso todavía están llevando a cabo el recuento de los destrozos que dejó el temporal.

Según se aclaró, distintas áreas técnicas del municipio continúan realizando una evaluación minuciosa para determinar el impacto económico, cuya magnitud aún resulta difícil de establecer.

Un informe de la secretaría de Seguridad Ciudadana montehermoseño asegura que entre las roturas más severas se encuentra la destrucción casi total de aproximadamente 1.500 metros del frente costero de madera -entre las calles Favaloro y Pedro de Mendoza-, además de unos 600 metros del camino costanero de material paralelo a la rambla de madera, entre Pedro de Mendoza y Luzuriaga.

Además, el frente costero del sector céntrico -entre Dufaur y Dorrego- sufrió la destrucción total de unos 100 metros de su estructura de madera y daños parciales en el mirador de cemento. Asimismo, nueve puestos de guardavidas fueron destruidos por completo y otros tres presentan riesgo de derrumbe.

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A todo esto se suma la destrucción casi total de dos paradores de gran estructura; la desaparición de dos chiringuitos entre las calles Costa y Pedro de Mendoza, y daños parciales en otros 17 paradores y chiringuitos.

El informe señala que también se vieron afectados los frentes costeros de Villa Caballero y Villa Faro Recalada, donde el temporal volvió a provocar importantes daños, luego de los destrozos que había provocado el mar en junio del año pasado.

Durante la tormenta también se registró la caída de carteles comerciales, árboles sobre el camino sinuoso de ingreso —sin afectar la circulación— y más de 20 luminarias.

Por su parte, el camino costero que une Monte Hermoso con Sauce Grande, a la altura del Faro Recalada, permanece cortado debido a la rotura de parte de la calzada. Además, en aquel balneario fueron derribados seis puestos de guardavidas y se destruyeron diez cámaras de seguridad.

En cuanto a la labor del cuerpo de Bomberos Voluntarios, durante la noche del viernes-madrugada del sábado se debió intervenir en tres nichos de gas pertenecientes a paradores afectados. En uno de los casos fue necesario romper el asfalto para localizar el caño, ya que la creciente del agua impedía acceder al medidor.

“Hay que reconstruir absolutamente todo”

Esta mañana, el intendente montehermoseño Hernán Arranz aseguró en LU2 que será necesaria la "ayuda de todos" para reconstruir todo lo que destrozó la tormenta del último viernes.

“Hay que reconstruir absolutamente todo”, resumió.

En este marco, señaló que la prioridad inmediata será recuperar la masa de arena que protegía históricamente la costa y luego avanzar sobre la reparación de la infraestructura pública, con la mirada puesta en llegar en condiciones a la próxima temporada de verano.

“Vamos a pedir ayuda a Provincia y a Nación -sostuvo-. Vamos a hacer el petitorio y vamos a ir a hablar con ellos”.