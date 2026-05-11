Anuncian préstamos a tasa fija para damnificados por el temporal en Monte Hermoso y Pehuen Co

El Banco Provincia anunció la puesta en marcha de una línea de financiamiento especial para la reconstrucción de aquellos lugares del territorio bonaerense que fueron afectados por el temporal del último fin de semana, como Monte Hermoso y Pehuen Co.

Los préstamos están orientados a familias, comercios y pymes que sufrieron daños.

En este marco, se ofrecerán créditos con condiciones preferenciales y períodos de gracia para acelerar la recuperación económica en las zonas afectadas. "Son una herramienta central para acelerar la recuperación económica en zonas afectadas, recomponer infraestructura y sostener la actividad productiva, sobre todo entre los balnearios y comercios costeros bonaerenses", se indicó desde el banco.

Las características principales de la línea incluyen un plazo de hasta 48 meses y un período de gracia de 12 meses para el pago de capital. Los fondos podrán destinarse a la reparación de daños ocasionados por fenómenos naturales, ya sea en viviendas, locales comerciales o infraestructura productiva.

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En cuanto a los montos y tasas, las personas jurídicas (empresas) podrán acceder a hasta 40 millones de pesos con una tasa fija del 26% anual. Las personas humanas, en tanto, contarán con un tope de 10 millones de pesos y una tasa fija del 28% anual. Para el segmento de microcréditos, el financiamiento alcanzará el equivalente a 50 salarios mínimos, con una tasa del 34% anual.

Los interesados deberán presentar una declaración jurada que acredite los daños sufridos, acompañada de documentación respaldatoria como presupuestos y fotografías. Como parte del proceso, personal del banco realizará una visita al establecimiento o vivienda para verificar las condiciones declaradas. La línea estará disponible en todas las sucursales de Banco Provincia.

El presidente de la institución crediticia, Juan Cuattromo, aseguró que “en momentos difíciles como los que atravesaron muchas localidades de la Costa Atlántica, Banco Provincia tiene la responsabilidad de brindar herramientas concretas en condiciones accesibles para acompañar a quienes fueron afectados”.

“Estos préstamos buscan que las familias, los comercios y las pymes puedan recuperarse rápidamente. Nuestra prioridad es cuidar el trabajo, sostener la producción y ayudar a reconstruir lo que se perdió”, sostuvo.