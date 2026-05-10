Agustín Vernice fue el argentino más destacado en la Copa del Mundo de canotaje de Hungría

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Múltiples conclusiones sacaron los palistas argentinos en el inicio de la temporada internacional de alto rendimiento para el canotaje, al desarrollarse la primera fecha de la Copa del Mundo en Szeged, Hungría.

El seleccionado argentino se presentó en la pista Maty-ér del Szeged Olympic Center con una nutrida delegación encabezada por los olímpicos Agustín Vernice, Brenda Rojas y Magdalena Garro.

El plantel se completó con Manuel Orero, Aramis Sánchez Ayala, Lucía Dalto, Vicente Vergauven, Paulina Barreiro, Magdalena Garro, Candelaria Sequeira, Mauricio Acuña y Bautista Itria.

En el caso de Vernice, nacido en Bahía Blanca y radicado en Olavarría, compitió en sus especialidades: K1 1000 y K1 500 metros.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En K1 1000 fue segundo en el Heat (3:32.56) y cuarto en las semifinales (3:30.80), avanzando a la Final B: allí, registró un tiempo de 3:25.57, quedando apenas por detrás del sueco Martin Nathell (3:25.54).

Luego, en la distancia más corta, alcanzó la Final A y llegó a la quinta colocación, con 1:37.59. Había sido primero en su serie (1:38.14) y segundo en la semifinal (1:37.58).

En tanto, otros cuatro botes alcanzaron finales B: Rojas-Garro en K2 500m, Garro-Rojas-Sequeira-Dalto en K4 500m, y Aramis Sánchez Ayala, en C1 500m y 1000m.

A continuación, los resultados de los argentinos:

Agustín Vernice

K1 Men 1000m – Heat VI - 2° (3:32.56)

K1 Men 1000m – Semi 4 - 4° (3:30.80)

K1 Men 1000m – Final B - 2° (3:25.57)

K1 Men 500m – Heat VII - 1° (1:38.14)

K1 Men 500m – Semi 3 - 2° (1:37.58)

K1 Men 500m – Final A - 5° (1:37.59)

Paulina Barreiro

K1 Women 200m – Heat III - 8° (42.81)

Rojas-Garro

K2 Women 500m – Heat II - 2° (1:43.46)

K2 Women 500m – Semi 1 - 4° (1:42.42)

K2 Women 500m – Final B - 4° (1:43.77)

Itria-Acuña

K2 Men 500m – Heat V - 5° (1:32.76)

K2 Men 500m – Semi 3 - 7° (1:31.76)

Vergauven-Orero

K2 Men 500m – Heat VII - 8° (1:36.72)

Vergauven-Orero-Itria-Acuña

K4 Men 500m – Heat IV - 5° (1:24.12)

K4 Men 500m – Semi 3 - 9° (1:25.72)

K4 Men 500m – Final C - 7° (1:22.82)

Garro-Rojas-Sequeira-Dalto

K4 Women 500m – Heat II - 6° (1:38.28)

K4 Women 500m – Semi 1 - 6° (1:37.49)

K4 Women 500m – Final B - 7° (1:35.28)

Aramis Sánchez Ayala

C1 Men 1000m – Heat V - 5° (4:00.91)

C1 Men 1000m – Semi 2 - 6° (4:05.68)

C1 Men 1000m – Final B - 3° (3:51.41)

C1 Men 500m – Heat I - 3° (1:53.01)

C1 Men 500m – Semi 3 - 5° (1:50.14)

C1 Men 500m – Final B - 8° (1:48.89)

La Copa del Mundo continuará con la segunda fecha, a desarrollarse en Brandeburgo, Alemania, de 14 al 17 del corriente, y más tarde en Canadá, del 9 al 12 de julio.

Más adelante llegará el Mundial (26 al 30 de agosto en Polonia) y los grandes eventos del año finalizarán con los Juegos Suramericanos (23 al 25 de septiembre en Santa Fe).