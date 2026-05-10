Tres nadadores llevaron la bandera de Bahía Blanca al Campeonato Nacional absoluto

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Buenas sensaciones dejó para los nadadores bahienses su paso por el Campeonato Nacional Absoluto Open desarrollado en los últimos días en el Parque Olímpico de Villa Soldati, en la Capital Federal.

Allí compitieron Carmela Ruiz Acosta (15 años) y Thiago Marinozzi (18), por Uno Bahía Club, e Iñaki Echeverría (20), por Olimpo.

Se trata del certamen más destacado de la natación nacional y contó con muchas de las promesas que tuvo la Argentina en los últimos Juegos Suramericanos de la Juventud, Panamá 2026, incluida la figura actual de la disciplina, Agostin Hein.

Carmela alcanzó la final de los 200 metros pecho e Iñaki, que debió soportar un malestar estomacal, corrió la final de los 200 libres y fue podio en los 800.

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Así le fue a los bahienses:

50 pecho femenino

15° Carmela Ruiz Acosta - 36.84

100 pecho femenino

10º Carmela Ruiz Acosta - 1:18.62 (mejor marca personal)

200 pecho femenino

7° Carmela Ruiz Acosta - 2:52.16 (2:50.79 en la eliminatoria)

"Me fue muy bien, pude bajar todos mis tiempo de pileta larga y este era un torneo muy importante ya que además de ser un absoluto era selectivo para múltiples torneos con la selección argentina de natación, tanto dentro como fuera del país", le contó Carmela a La Nueva.

Además, tuvo la posibilidad de compartir tres series eliminatorias y una final con la nadadora olímpica Macarena Ceballos.

"Fue genial, ella es muy simpática y amable. Ya la había conocido antes en una clínica de natación que hizo con Andrea Berrino. Siempre están con la mejor onda, fue una experiencia maravillosa nadar al lado de una semifinalista olímpica", agregó.

50 espalda masculino

10º Thiago Marinozzi - 28.24

100 espalda masculino

10° Thiago Marinozzi - 1:01.30

200 espalda masculino

9° Thiago Marinozzi - 2:15.36

"Fue una experiencia muy linda, es la primera vez que voy a un Open y a pesar de las marcas sigo con sensaciones positivas", le contó Thiago a este medio.

Marinozzi, que venía de de tres podios en el Nacional Juveniles-Junior, aspiraba a meterse en las finales aunque fue la primera vez que viajaba a un torneo sin su entrenador ni compañeros, más allá de Carmela.

"No me fue muy bien con mis marcas pero igualmente estoy muy contento por la experiencia, es el torneo más importante del que he participado", añadió.

200 libres masculino

8° Iñaki Echeverría - 1:59.27

800 libres masculino

3º Iñaki Echeverría - 8:24.15

Finalmente, Echeverría, que también venía de grandes marcas en el Nacional Juveniles-Junior, pudo nadar dos de las cuatro pruebas previstas por un malestar estomacal. Así, no compitió en los 400 y 1500 libres.

"Subí un poco las marcas, pero no estuvo tan mal. En los 800 estuve bien y en los 200 nadé a la mañana, en la clasificación, y a la tarde ya me sentía mal. Son cosas del deporte", mencionó Iña.

Su entrenador, Agustín Giménez, precisó que había comido menos de lo aconsejable e "hizo lo que pudo". "El torneo importante fue el Nacional de su categoría, el anterior; al menos ahora pudo hacer un podio", agregó.

En lo sucesivo, comenzará la preparación para el Sectional Championship de los Estados Unidos al que fue citado como el año pasado, esta vez junto al nadador de H2O, Facundo Catini Beier.