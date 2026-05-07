Importante representación bahiense en el Campeonato Nacional de natación

Echeverría, Marinozzi y Ruiz Acosta. Fotos: Olimpo y Uno

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Los mejores nadadores argentinos se encuentran compitiendo en el Campeonato Nacional Absoluto Open, cuya nómina incluye a tres bahienses y a la gran figura actual de la disciplina, Agostin Hein.

Por Uno Bahía Club se presentan los jóvenes Carmela Ruiz Acosta (15 años) y Thiago Marinozzi (18); mientras que por Olimpo viajó Iñaki Echeverría (20).

En tanto, también se encuentran muchas de las figuras que tuvo la Argentina en los últimos Juegos Suramericanos de la Juventud, Panamá 2026.

El certamen se puso en marcha este miércoles en el Parque Olímpico de Villa Soldati, con diez finales.

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A continuación, los resultados de la primera jornada:

200 CI femenino

1º Agostina Hein (SER) - 2:10.63

2º Laila Chain (NSAGV) - 2:14.08

3º Francesca Rossi (CUC) - 2:21.44

*El tiempo de Hein es récord absoluto (pileta larga), mejorando los 2:10.82 que había establecido ene los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

200 CI masculino

1º Fernando Arce (MLZ) - 2:06.70

2º Mateo Quinteros (NLTC) - 2:09.45

3º Federico Bottos (SER) - 2:10.98

100 libres femenino

1º Cecilia Dieleke (NSAGV) - 57.42

2º Guadalupe Angiolini (EDELP) - 57.68

3º Catalina Dos SAntos (HB) - 57.78

100 libres masculino

1º Matías Santiso (CAVS) - 50.42

2º Máximo Aguilar (EDELP) - 50.92

3º Nahuel Minervini (CAOU) - 51.51

100 pecho femenino

1º Macarena Ceballos (NSAGV) - 1:07.41

2º Liz Dos Santos (MLZ) - 1:12.86

3º Valeska Betancourt (NSAGV) - 1:14.00

10º Carmela Ruiz Acosta (UBC) - 1:18.62 (mejor marca personal)

100 pecho masculino

1º Riccardo Rigazio (CARP) - 1:04.04

2º Lorenzo García (CAK) - 1:04.95

3º Matías Sosa González (MDC) - 1:05.31

50 espalda femenino

1º Andrea Berrino (NSAGV) - 28.89

2º Laila Chain (NSAGV) - 29.12

3º Rocío Castro Mattiello (CAVS) - 29.29

50 espalda masculino

1º José Materano (NSAGV) - 26.52

2º Tomás Zanon (EFC) - 26.71

3º Gerónimo Gómez Toledo (NSAGV) - 26.84

10º Thiago Marinozzi (UBC) - 28.24

4x200 libre relevo femenino

1º ACV - 8:49.23, con Steffania Piccardo, Paloma Tejeda, Piera Da Roit y Martina Urgelles

2º NSAGV - 9:00.01, con Josefina Allport, Martina González, Paloma Morato y Constanza Contreras

3º CAVS - 9:08.22, con Muriel Burghardt, Camila Barrios, Uma Igenes y Candela Comerci

4x200 libre relevo masculino

1º NSAGV - 7:52.65, con Gerónimo Gómez Toledo, Felipe García Berbel, Franco Grassi y José Materano

2º CSF - 8:01.23, con Arturo Lima, Tadeo Panelli, Francisco Poggi y Pedro Lima

3º CARP - 8:02.44, con Marcos Rojas, Lautaro Roche, Thiago Soares y Thiago Marín

El equipo de Ser, con Agostina Hein (malla rosa)

Entre hoy y el sábado, Marinozzi volverá a presentarse en 100 y 200 metros espalda; mientras que Ruiz Acosta correrá 50 y 200 pecho.

Por su parte, Echeverría competirá en 200, 400, 800 y 1500 metros libres.

Campeonato Nacional Juveniles-Junior

Previo al actual certamen se llevó a cabo, a fines de abril, el Campeonato Nacional Juveniles-Junior, también con buena representación bahiense.

Allí, Iñaki Echeverria se consagró campeón nacional, con récord de campeonato en 400 metros (4.00.83) y 1500 metros libres (15.58.04). Además, fue tercero en 200 libres (1:54.95) y quinto en 100 libres.

Por Olimpo también asistieron Victoria Stamati (6º en 100 espalda, 7º en 50 y 200 espalda, y 9º en 50 libres) y Gianluca Vivandelli (9º en 200 espalda, ⁠10º en 100 espalda y 11º en 50 espalda).

En tanto, Thiago Marinozzi se erigió campeón en 100 espalda (59.49). Además, fue tercero en 200 espalda (2:11.07) y 22º en 50 espalda (27.79).

La delegación de Uno se completó con Mateo Balmaceda, Maitena Castro, Mora Cejas (7º en 1500 libres), Iñaki Recabeitía (8º en 200 CI), Amparo Giner (7º en 200 mariposa), Aitana Moreno, Valentino Schmidt, Camilo Vanzini (4º en 50 libres, 5º en 50 espalda y 7º en 100 espalda), Ludmila Cecconi, Bautista Muñóz, Facundo Brunand (4º en 50 pecho y 6º en 100 pecho) y Benicio Capella.

Mientras que por H2O concurrieron Joaquín Di Pietro y Facundo Catini (7º en 100 libres).