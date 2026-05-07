Kim Kardashian y Lewis Hamilton a puro amor en Nueva York

El piloto de Ferrari pasa su tiempo libre en EE.UU.

La estrella de reality Kim Kardashian y el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, oficializaron su relación tras protagonizar su primera salida pública en Nueva York, después de meses de ser vistos juntos.

La pareja asistió a una función de la obra “The Fear of 13” en Broadway, que cuenta con la actuación del ganador del Óscar Adrien Brody y Tessa Thompson.

Lejos de ocultar su amor, ambos se mostraron sonrientes y agarrados de la mano, frente a los paparazzi que esperaban en la puerta del teatro para ver a la pareja.

Los rumores de una relación naciente entre ellos comenzaron en enero de este año, cuando ambos celebraron el Año Nuevo en la mansión de Kate Hudson en Aspen, Colorado. El rumor fue tomando fuerza cuando, al mes siguiente, fuentes aseguraron a la prensa que la influencer y el piloto compartieron una escapada romántica en París e Inglaterra.

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Los paparazzi lograron la primera imagen de ellos juntos en el Super Bowl, evento al cual asistieron junto al clan Kardashian en un sector exclusivo.

En abril, Hamilton dio el primer paso para oficializar la pareja en sus redes sociales, cuando subió un video a su Instagram haciendo "drifting" en las calles de Tokio con un Ferrari F40, y la cámara mostró a Kim Kardashian en el asiento del copiloto.

Si bien se esperaba que la pareja hiciera su primera aparición pública durante la Met Gala 2026, finalmente el piloto dio el faltazo y Kim asistió con su familia, como suele hacer desde hace años.

Esta salida al teatro por las calles de Nueva York marca su primera aparición pública y se espera que sea la primera de muchas. (N/A)