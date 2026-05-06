Grave denuncia contra policías de Córdoba por obligar a una mujer a mostrar fotos íntimas

Una grave denuncia sacude a la Policía de Córdoba luego de que una mujer haya denunciado que efectivos la obligaron a mostrar fotos íntimas durante un procedimiento en la ciudad de San Francisco del Chañar. Ante esta acusación, se determinó que fueran pasados a situación pasiva.

El hecho ocurrió días atrás cuando la mujer, que crea contenido erótico en una plataforma para adultos, denunció que agentes policiales realizaron un allanamiento en su casa en un caso por averiguación de robo y que allí, con el objetivo de que se autoincrimine, la encarraron, interrogaron y la obligaron a mostrar fotos íntimas.

La fiscal Analía Cepede, que lleva adelante el caso, confirmó que la investigación por robo comenzó en diciembre de 2025 y que se realizó un procedimiento, el cual fue irregular desde su comienzo: “Por más que ella hubiera querido voluntariamente exhibir su material del celular, los policías no están habilitados”.

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En diálogo con el medio El DoceTv, Cepede explicó que los investigados son cuatro policías, tres hombres y una mujer.

Respecto a la víctima, indicó que se encuentra internada luego de intentar suicidarse, y que aguarda a su recuperación para que pueda declarar, pudo sabe la Agencia Noticias Argentinas.

“Más allá de que era irregular la apertura del celular, lo que resulta aberrante es que se haya focalizado en la cuestión de la intimidad, que tampoco tenía nada que ver con el hecho que se investigaba”, manifestó la fiscal.

Se supo que, tres de los cuatro efectivos denunciados, fueron apartados de sus funciones mientras avanza la investigación. (NA)