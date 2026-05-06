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Detuvieron a un menor por ir manejando una moto robada

El vehículo había sido sustraído a la 1.30 de la madrugada en la vía pública.

El rodado tenía pedido de captura

El personal de la Comisaría Tercera informó que detuvo a un menor por ir conduciendo una moto que tenía pedido de captura generado desde la dependencia Séptima de nuestra ciudad en el día de ayer.

La aprehensión se efectivizó en la tarde noche del martes 5, cuando los uniformados interceptaron a un joven de 13 años manejando una moto 110, sin patente, en calle Lautaro al 2600 de la localidad de Ingeniero White.

El rodado era una Honda Wave 110 cc, que fue sustraída en la vía pública en la madrugada del día martes. En consecuencia, se procedió a la  demora del menor poniéndolo a disposición   UFIJ 1 FRPJ DJBB, Juzgado Garantías Joven 1. quienes ordenaron luego diligencias judiciales pertinentes sea entregado a su progenitores.

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