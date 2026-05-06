Premio con nombre propio para la rama femenina y un encuentro entre los U13 preseleccionados

Una presentación institucional a los medios del flamante gerente Juan Carlos Alonso realizó anoche la Asociación Bahiense, que también aprovechó la oportunidad para confirmar algunas distinciones y anunciar el encuentro previsto para hoy que tendrá como protagonistas a los U13 preseleccionados.

Después del detalle que brindó Juanqui como prioridades y brindar un panorama de lo que estaba en marcha, se oficializó que la Copa Ferrandi, que se entrega a la institución ganadora en la rama femenina, ahora llevará el nombre de Miguel Braulio Río, en homenaje al ex entrenador y árbitro fallecido en 2019.

Este premio se lo lleva el club que más sume entre las categorías comprendidas de U13 a U21.

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También, la ABB adelantó que reconocerá en ambas ramas a los jugadores de mayor valoración, sumando los dos tramos del torneo (Apertura y Clausura).

Y, a la vez, repetirán el premio Juan Carlos Meschini, destinado al club con mejor comunicación dentro del básquetbol local.

El encuentro

Para hoy está previsto -si el clima lo permite- el encuentro entre los jugadores preseleccionados de Bahía Blanca en la rama U13 masculina.

El mismo será en el Norberto Tomás, de Olimpo, desde las 20.15, con un valor de entrada de $5.000.

Estarán presentes los 24 jugadores, quienes jugarán para Bahía "Blanca" o Bahía "Azul", mientras desarrollan esta etapa de preparación de cara al Provincial, a disputarse en La Plata, del 18 al 21 de junio.

Los convocados y que vienen entrenando a órdenes de Luciano Vecchi y Diego Corinaldesi son: Mateo Iannamico (Argentino), Timoteo Zenis (Ateneo), Juan Manuel Majka, Romeo Fiadaron, Ramiro Maggi, Martiniano Quinteros, Albano Polidoro y Alejo Atler (todos de Bahiense del Norte), Valentín Vázquez (Estrella), Dante Santa María (Independiente), Marlo Maceratesi y Tomás Jasen (L.N. Alem), Manuel Martínez y Alejo Arias (Napostá), Ciro Dilernia (9 de Julio), Gian Luca Gatti, Eugenio Genitti y Mateo Romanelli (Olimpo), Lorenzo Ramos, Dante De Simón y Mariano Alves (de Pacífico), Benjamin Speerli (Pueyrredón) y Bautista González y Gonzalo Calixto (Villa Mitre).