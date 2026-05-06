Liniers intentará ponerle freno a Estrella, el equipo de mejor racha en la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Liniers y Estrella abren la octava fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", dese las 21, en el remozado Henán Sagasti, arbitraje de Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaíno y Joel Schernenco⁩.

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El encuentro se desprende del resto de la programación porque se transmite por el streaming oficial, de todos modos, sobre el mediodía la ABB determinará si es necesario postergarlo para mañana jueves, a raíz del alerta meteorológico.

El Chivo no tiene a Mauro Miérez (desgarro) y retorna Genaro Groppa, quien ya regresó de la preselección nacional U18.

El auriazul, por su parte, cuenta con plantel completo.

Liniers empezñi torcido, con tres derrotas consecutivas, se recuperó sumando tres victorias en fila y en su última presentación cayó ante Bahiense.

En los juegos que logró festejar (ante Barrio Hospital, Independiente y Olimpo) promedió 90 puntos, mientras que en las cuatro caídas anotó a razón de 65,5 puntos por juego.

Será su segundo partido en el Hernán Sagasti, que lo reinauguró en el triunfo ante Olimpo.

La visita, en tanto, es el equipo con mejor racha en este momento, hilvanando cuatro triunfos consecutivos: Olimpo (85-61, de local), Bahiense (83-67, de visita), L.N. Alem (92-89, de local) y Estudiantes (77-63, de local).

Mañana

La fecha se completará mañana, con Pueyrredón-Bahiense, Napostá-Olimpo, Estudiantes-L.N. Alem, Villa Mitre-Independiente y Pacífico-Barrio Hospital.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (6-1), 13 puntos

2º) Estrella (5-2), 12

2º) Bahiense (5-2), 12

4º) Pueyrredón (4-3), 11

4º) Estudiantes (4-3), 11

4º) Villa Mitre (4-3), 11

7º) Liniers (3-4), 10

7º) Olimpo (3-4), 10

9º) Independiente (2-5), 9

9º) L.N. Alem (2-5), 9

9º) Pacífico (2-5), 9

9º) Barrio Hospital (2-5), 9

LINIERS

Fecha 1: Perdió de visita con Napostá: 80-76

Fecha 2: Perdió de visita con Villa Mitre: 74-66

Fecha 3: Perdió de visita con Pacífico: 78-56

Fecha 4: Ganó de visita a Barrio Hospital: 96-95 (85-85)

Fecha 5: Ganó de visita a Independiente: 82-64

Fecha 6: Ganó de local a Olimpo: 92-77

Fecha 7: Perdió de visita con Bahiense: 82-64

ESTRELLA

Fecha 1: Perdió de visita con Pacífico: 77-76

Fecha 2: Ganó de local a Barrio Hospital: 78-70

Fecha 3: Perdió de visita con Independiente: 92-86

Fecha 4: Ganó de local a Olimpo: 85-61

Fecha 5: Ganó de visita a Bahiense: 83-67

Fecha 6: Ganó de local a L.N. Alem: 92-89

Fecha 7: Ganó de local a Estudiantes: 77-63