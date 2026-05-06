Torneo Apertura: la fase regular que pasó y los cruces que vienen

El Torneo Apertura de la Asociación Bahiense de Hockey culminó la etapa regular y el próximo fin de semana se disputarán los cruces.

Luego de una rueda de competencia, ambas ramas comenzarán a definir las posiciones finales.

Luego de las semifinales por el título, el certamen regresará en 15 días ya que habrá un finde libre porque se jugará la Fase 1 de la Súper Liga que involucrará a 4 equipos de nuestro medio (ver abajo).

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Lo que pasó y lo que se viene:

Damas

*Copa de Oro

Universitario "A", que vivió un semestre más que especial con el estreno de la cancha de agua, se quedó con el primer puesto en la Copa de Oro, lo que le asegura una final extra en caso de perder en los playoffs.

El albirrojo fue el mejor equipo de la fase regular tras 15 puntos, producto de 5 triunfos y una sola derrota.

Las Pirañas vencieron a Argentino (7 a 0), Independiente de Dorrego (1 a 0), Atlético Monte Hermoso (1 a 0, en el estreno de la flamante carpeta) y El Nacional "A" (5 a 1).

El único traspié fue ante Pacífico "A" (2 a 1).

Justamente, el Verde fue segundo en la tabla y fue el único invicto de la división superior, ya que sumó 3 éxitos y 3 empates con puntos bonus, lo que también le dieron 15 unidades.

De esta manera, Universitario "A" cruzará en semis ante Argentino "A". Se medirán el sábado a las 16 en La Carrindanga.

Mientras que Pacífico "A" irá ante el heptacampeón Atlético Monte Hermoso, que finalizó tercero luego 4 triunfos, un empate y una derrota.

El cruce irá en cancha del Verde también el sábado a las 16.

Además, Sociedad Sportiva "A" (5º), El Nacional "A" (6º) e Independiente de Dorrego (7º) animarán el triangular por el quinto puesto.

Por la primera fecha de este "mini torneo", se medirán el Blanco y el Celeste en La Carrindanga.

Las dorreguenses tendrán libre.

*Copa de Plata

Universitario "B" se quedó con la ventaja en la Copa de Plata, tras culminar primero en el grupo.

Al igual que el equipo "A", el albirrojo "B" sumó 5 victorias y un sólo traspié (1 a 0 ante El Nacional "B".

De esta manera, Uni cruzará en semifinales ante Villa Mitre, que terminó cuarto con 9 puntos.

Además, El Nacional "B" (2º) se medirá ante Sportiva "B" (3º).

Mientras que por el triangular de la zona baja, Pacífico "B" esperará por Tiro Federal.

Libre tendrá Puerto Belgrano "A".

*Copa de Bronce

El mejor de la fase regular en la Copa de Bronce fue Palihue, que terminó la primera etapa invicto y con puntaje perfecto.

El albiverde ganó sus seis partidos, marcando 43 goles y recibiendo sólo 4.

En semis, cruzará ante Sporting, que terminó cuarto con 9 unidades.

Mientras que la otra semi la animarán Argentino "B" y Universitario "C".

El triangular por la zona baja lo animarán El Nacional "C", Puerto Belgrano "B" y Porteño de Saldungaray.

Caballeros

En la rama masculina, el campeón Universitario se quedó con el primer puesto y la ventaja deportiva.

El albirrojo, ganador de Regional de Clubes "A" hace unos días, se impuso en sus 5 presentaciones.

En ese tramo, además, marcó 22 goles y sólo recibió 3, siendo el equipo con mejor coeficiente.

En las llaves por el título, Uni se medirá ante Pacífico, que terminó cuarto con 6 puntos.

Además, El Nacional (2º con 11 unidades) irá ante Puerto Belgrano (3º).

Por otra parte, Palihue (6º) y Atlético Monte Hermoso (5º) jugarán a ida y vuelta por el quinto puesto, comenzando la llave en Bahía.

*Cómo sigue

Tras la acción del próximo fin de semana, el torneo se frenará por 15 días ya que habrá 4 equipos de la Asociación involucrados en la primera fase de la Súper Liga.

En Damas, los que verán acción en la mejor competencia nacional, serán Universitario (jugará en Rosario), Atlético Monte Hermoso (será local en el balneario) y Pacífico (se presentará en Mendoza).

Mientras que en Caballeros, Puerto Belgrano disputará Fase 1 "B" en Tucumán.