El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 6 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será nuboso con precipitaciones intermitentes, viento leve del sector noreste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se prevé templado, nuboso y húmedo con precipitaciones. El viento tendrá intensidad moderada desde el noreste, el índice de radiación UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, en tanto, se presentará nubosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 14 grados.