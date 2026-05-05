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El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 6 de mayo en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 6 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será nuboso con precipitaciones intermitentes, viento leve del sector noreste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se prevé templado, nuboso y húmedo con precipitaciones. El viento tendrá intensidad moderada desde el noreste, el índice de radiación UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, en tanto, se presentará nubosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 14 grados.

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