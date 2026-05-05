El Gobierno nacional autoriza la venta de 21 inmuebles estatales

El Poder Ejecutivo Nacional otorgó permiso a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para disponer, enajenar o transferir un total de 21 inmuebles propiedad del Estado.

La medida tiene como objetivo reducir los costos de mantenimiento de propiedades que no tienen un uso definido y generar ingresos genuinos para el sector público.

Las auditorías realizadas sobre el patrimonio estatal detectaron que estos bienes presentan falta de afectación específica, uso indebido o subutilización.

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Según los fundamentos de la medida, el traspaso de estos terrenos a manos privadas busca impulsar actividades productivas y mejorar las condiciones económicas generales.

La decisión se oficializó mediante el Decreto 322/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

El documento oficial justifica la enajenación ante la "necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que resultan innecesarios para su gestión".

El texto añade que los activos "se encuentran ociosos" y que su venta permitirá "ahorrar los costos y gastos que podrían ser evitados si se efectiviza la disposición".

Los inmuebles autorizados para la venta se encuentran distribuidos en las siguientes ubicaciones: