Humor y reflexión: llega “Tiempos Modernos” con Pablo Picotto

El humorista Pablo Picotto llega a la ciudad con su aclamado espectáculo “Tiempos Modernos”, una propuesta que combina stand up, personajes y una mirada aguda sobre la vida actual.

El espectáculo nace de una pregunta tan simple como reveladora: “¿Cómo era tu infancia?”. A partir de ese disparador, Pablo construye un recorrido humorístico que pone en tensión dos mundos: el de quienes crecieron sin internet y el de las nuevas generaciones atravesadas por la tecnología. Con ironía, frescura y observación filosa, el comediante aborda temas como las redes sociales, la educación, los nuevos trabajos y el vértigo de una época en constante cambio.

A lo largo del show, el artista despliega distintos personajes y momentos de stand up que invitan no solo a la risa, sino también a la reflexión. “Tiempos Modernos” propone mirar hacia atrás con nostalgia, pero también pensar el presente y el futuro desde el humor, en un espectáculo que conecta con el público desde lo cotidiano y lo generacional.

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