Un equipo médico chino concretó una inédita cirugía auditiva en Níger

El procedimiento representa un avance inédito para la otorrinolaringología local

Médicos chinos realizaron recientemente en Níger una exitosa timpanoplastia, considerada la primera cirugía de reparación de tímpano efectuada en el país de África Occidental.

La intervención fue llevada a cabo por Tang Xianglong, integrante del 25º equipo médico chino en Níger, en el Hospital General de Referencia de Niamey, la capital nigerina.

El procedimiento representa un avance inédito para la otorrinolaringología local, históricamente centrada en tratamientos farmacológicos conservadores, según una crónica de la agencia Xinhua.

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Tang, especialista del Primer Hospital Afiliado de la Universidad Médica de Guangxi, en el sur de China, utilizó cartílago extraído del propio trago del paciente para reparar la perforación del tímpano. En la operación también participaron el anestesiólogo Lan Qixin y la enfermera Zhong Chengshan.

De acuerdo con el equipo médico, el paciente padecía desde hacía tres años una enfermedad auditiva caracterizada por infecciones recurrentes, una perforación extensa del tímpano, lesiones en el oído medio, otorrea persistente y una pérdida progresiva de la audición.

Hasta ahora, el hombre había dependido exclusivamente de medicamentos para aliviar los síntomas, atravesando reiterados episodios de "infección-remisión-recaída", con riesgo de desarrollar complicaciones severas, entre ellas infecciones intracraneales.

Los médicos señalaron que muchos pacientes con patologías similares en Níger no acceden a tratamientos eficaces debido a la limitada capacidad quirúrgica del sistema sanitario local.

Además de concretar la cirugía, el equipo chino brindó capacitación al personal médico nigerino durante todo el procedimiento, con explicaciones sobre técnicas operatorias, selección de materiales para injertos y manejo perioperatorio.

También colaboró en la implementación de un esquema básico estandarizado de diagnóstico y tratamiento, que incluye evaluaciones preoperatorias, procedimientos intraoperatorios y seguimiento posterior a la cirugía, con el objetivo de facilitar futuras intervenciones similares.

Según destacaron, la combinación de práctica quirúrgica y formación técnica permitió que profesionales locales comiencen a incorporar estas herramientas, favoreciendo un abordaje más integral de las enfermedades del oído y reduciendo la dependencia exclusiva de tratamientos farmacológicos.

Durante años, los equipos médicos chinos desplegados en África participaron en tareas de asistencia sanitaria, capacitación profesional y cooperación en salud pública, con el propósito de fortalecer los sistemas médicos del continente.

El equipo en Níger aseguró que continuará trabajando en la formación de profesionales y en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria local, para ampliar el acceso de los pacientes a tratamientos médicos sostenibles. (NA)