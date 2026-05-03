Cuatro muertos en un choque en el Abra de la Ventana

Cuatro personas murieron este domingo tras un choque frontal ocurrido en la ruta provincial 76, en el sector del Abra de la Ventana.

El siniestro involucró a un Ford Focus, conducido por Alejandro Daniel Prezzi, de 47 años, quien viajaba acompañado por Griselda Buchanan, también de 47. Ambos, no residentes en la zona, resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital Municipal de Tornquist.

El otro vehículo involucrado fue un Citroën C3, conducido por Juan Ignacio Daulerio, de 28 años y oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, quien también sufrió lesiones y fue derivado al mismo centro de Salud.

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En ese rodado viajaban además Talía Araceli Mansilla (29), oriunda de Lanús; María de los Milagros Chirinos (28), de Caballito; Laura Camila Díaz Sandoval (26), de CABA; y Ezequiel Agustín Quaglio (31), también de Caballito.

Según se informó, Mansilla, Chirinos y Díaz Sandoval fallecieron en el lugar, mientras que Quaglio murió en el Hospital Municipal de Tornquist.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de salud, quienes desplegaron un operativo para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito en la zona.

Las autoridades continúan con las pericias para determinar la mecánica del accidente.