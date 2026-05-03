Dorrego sumó calles con nombres de mujeres: una iniciativa impulsada por estudiantes

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego aprobó por unanimidad, el pasado 8 de abril, una ordenanza que estableció la denominación de diversas calles de la ciudad cabecera, con nombres de mujeres destacadas de la comunidad. La medida responde tanto a una necesidad concreta de organización urbana como a una decisión política de ampliar la representación femenina en el espacio público.

La iniciativa fue presentada por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), a través de la concejal Rozas, y tiene su origen en una propuesta elaborada por alumnos de la Escuela Agraria durante el Concejo Deliberante Estudiantil del año pasado. En ese ámbito, los jóvenes plantearon la importancia de nombrar calles que aún no contaban con denominación y, al mismo tiempo, reconocer trayectorias de mujeres que dejaron huella en la historia local.

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“Se trata de un proyecto que retoma el trabajo de los estudiantes y busca poner en valor figuras femeninas de nuestra comunidad, algo que todavía es muy escaso en la nomenclatura urbana”, señaló Casiano Gutiérrez, presidente del bloque de la UCR. Y agregó que la propuesta “también apunta a fortalecer la participación juvenil en la construcción de políticas públicas concretas”.

La ordenanza contempla tanto la designación de nuevas calles como la regularización de otras ya existentes. En este sentido, se incorporan denominaciones “BIS” para dar continuidad a arterias como 9 de Julio, Urdapilleta y 25 de Mayo, una medida que permitirá ordenar la numeración y facilitar la ubicación de domicilios en sectores en expansión.

En cuanto a los nombres elegidos, se destacan Lía Raquel Labrisca (Kela), Santina Antonini, Amalia Villanueva, María Dolores Salomón de Aiub, Marta Sosa, Adriana Shiavon, Alicia Mollard, Sara Mena e Iris Alicia Galisteo, entre otras. Se trata de mujeres vinculadas a distintos ámbitos de la vida social, cultural y comunitaria de la ciudad, cuyo reconocimiento había quedado pendiente en la cartografía urbana.

Desde el Concejo subrayaron que actualmente son muy pocas las calles de la ciudad cabecera que llevan nombres de mujeres, lo que motivó la necesidad de avanzar en una mayor equidad simbólica. En ese marco, esta ordenanza se inscribe también en el programa “Nombrar para Recordar: Mujeres Dorreguenses en la Memoria Urbana”, que busca recuperar y visibilizar esas historias.

Otro de los aspectos destacados de la iniciativa es su impronta participativa.

Según se informó, cada acto de imposición de nombre contará con la presencia de familiares de las personas homenajeadas, quienes serán invitados a descubrir los nomencladores junto a los alumnos de la Escuela Agraria. De este modo, se busca generar instancias de encuentro comunitario y fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y la memoria colectiva.

Asimismo, la normativa establece que el Departamento Ejecutivo será el encargado de colocar la cartelería identificatoria correspondiente, completando así el proceso administrativo y urbano necesario para la efectiva implementación de los nuevos nombres.

Con esta decisión, Coronel Dorrego no solo avanza en la organización de su trazado urbano, sino que también da un paso significativo en la construcción de una ciudad más representativa de su propia historia, incorporando voces y nombres que durante mucho tiempo permanecieron invisibilizados.