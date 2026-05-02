Exigen expulsar del parque Tornquist a un hombre condenado por abuso sexual

Bayón tiene la concesión del bufet en el acceso al cerro Ventana, en el parque provincial.

Madres de la comarca serrana reclaman la expulsión del Parque Provincial Ernesto Tornquist de un hombre denunciado por un presunto caso de abuso sexual infantil en la cabecera de aquel distrito y a quien la Justicia bahiense condenó por manosear a la empleada de su rotisería en la misma ciudad.

La red Vecinos por las infancias presentó una nota en el Concejo Deliberante tornquistense para que el supuesto abusador sea retirado del paseo provincial, donde concesiona un quiosco, y así evitar que continúe manteniendo contacto con niñas y niños que visitan el lugar.

El sospechoso está libre porque la pena -ya firme- que recibió en 2025 es de ejecución condicional, es decir que no irá preso salvo que incumpla las reglas de conducta.

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El fiscal de delitos sexuales bahiense, Diego Torres, a su vez, investiga la supuesta agresión contra una menor de Tornquist al parecer cometida en 2021, cuando quedó al cuidado de una mujer en el domicilio del investigado.

Así lo afirmó la madre de la presunta víctima, quien en 2023 denunció lo sucedido, después de que su hija declarara por primera vez en cámara Gesell y mencionara al denunciado como autor de las presumibles situaciones abusivas.

La semana pasada el grupo de reclamantes, compuesto en su mayoría por mujeres de Saldungaray, exigió a los concejales de Tornquist que decreten la "inmediata prohibición de ingreso de Edgardo Gabriel Bayón al ámbito del Parque Provincial Tornquist".

En la nota presentada ante el cuerpo deliberativo además requieren la "urgente revisión y revocación de la concesión del quiosco-bufet" que el nombrado administra en el ingreso al cerro Ventana.

Los manifestantes pidieron también la "adopción de medidas concretas de prevención y resguardo que garanticen la seguridad de niñas, niños, adolescentes y del conjunto de la comunidad".

"La permanencia de Bayón en un ámbito público con alta concurrencia de infancias y adolescencias configura un riesgo concreto y evitable, resultando incompatible con los deberes de prevención que pesan sobre el Estado", indica el escrito también dirigido a la intendente de Tornquist, Estefanía Bordoni, y a la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar.

El grupo de mamás actuante "alerta" a la comunidad a raíz de esta situación de "extrema gravedad".

"Una persona con condena por abuso sexual y otra causa en trámite continúa trabajando en el ingreso al parque provincial Tornquist, un espacio de circulación diaria de niñas, niños y adolescentes", agrega el petitorio.

Según explicó una integrante de la agrupación, el objetivo es visibilizar los hechos en perjuicio de la menor de Tornquist, que hasta ahora no había tomado estado público, y prevenir nuevos incidentes con estas características.

Además se intenta ayudar a la mamá con la contención de su hija, que por el momento no recibe asistencia psicológica.

La informante comparó esta situación con los abusos sexuales imputados a Matías Rojas, el exedil tornquistense detenido y a la espera del juicio, que se conocieron tiempo después de su presunta comisión en Saldungaray.

Precisamente fueron las madres de esas niñas víctimas quienes difundieron lo sucedido en aquel pueblo.

Sin imputados

Desde Fiscalía se confirmó que, por ahora, no hay imputados en la causa en la que se investiga a Bayón.

Este miércoles la menor declarará en cámara Gesell por segunda vez, luego de que en 2023 atestiguara bajo esta modalidad y más tarde ampliara su declaración.

"Como en su momento la red de vecinas de Sierra de la Ventana nos ayudó a nosotras, ahora tratamos de ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que nuestras familias", dijo la mamá de una de las niñas damnificadas en Saldungaray.

"Es como que un abuso ya está naturalizado, pero son casos graves que hay que exponer. Tal como pasó con Rojas, a Bayón lo están protegiendo porque (las autoridades) están al tanto del caso de la nena en Tornquist, pero él sigue trabajando en el parque provincial", acotó.

"En vez de esperar a que juntemos firmas para que lo expulsen del parque, las autoridades ya tendrían que haber tomado una medida hace un mes, cuando se conoció la noticia de que confirmaron la condena contra Bayón", finalizó la fuente consultada.

Bayón trabaja en el parque Tornquist al menos desde 2023.

"Esto que estamos viviendo es desesperante", remarcó la mamá de la niña de Tornquist.

Condena firme

Confirmación. En marzo pasado, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca confirmó en segunda instancia la condena a un año de prisión en suspenso impuesta a Bayón en febrero de 2025 por la jueza María Laura Pinto, titular del juzgado Correccional N° 4.

Manoseos. A Bayón se lo acusó del delito de abuso sexual simple (dos hechos) cometido el 6 y el 8 de octubre de 2018 en la rotisería que funcionaba en Belgrano al 400, de Tornquist.

Alteración. El primero de los hechos se habría registrado cuando la joven lavaba en la cocina y el acusado, aparentemente, cerró la puerta y apagó la luz, la tomó del brazo, la besó y la manoseó por debajo de la ropa, lo que la alteró.

Besos. Dos días después, cuando la empleada fue a cobrar su jornal, el comerciante habría intentado besarla en la boca y, si bien ella lo pudo esquivar, finalmente -y siempre según su versión- la besó en el cuello y volvió a manosearla.

Ayudantía. En la investigación por el presunto abuso sexual contra la menor también interviene la ayudantía fiscal de Tornquist.