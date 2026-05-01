Uno a uno: los aumentos de mayo que golpearán el bolsillo y presionarán a la inflación

El mes de mayo traerá una nueva serie de aumentos en los servicios esenciales que impactarán en los bolsillos de los argentinos. Estos incrementos alcanzan al agua, las prepagas, el transporte público, entre otros segmentos.

Las actualizaciones se dan en un contexto en el que la inflación, según analistas privados, podría ubicarse entre el 2,6% en abril, luego de lo que fue del pico anual de 3,4% en marzo. Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) arrojó que el dato también rondaría un 2,6%.

Con el objetivo de desacelerar la inflación tras el dato de marzo, el Gobierno nacional topeó al 3% mensual los incrementos para las facturas de agua y cloacas entre los meses de mayo y agosto del corriente año.

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El pasado lunes, fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución ERAS N°14/26 que fijó la medida para "continuar con el proceso de adecuación tarifaria de manera gradual y controlada".

Cabe recordar que durante el año pasado la tarifa tuvo una limitación excepcional que estableció un tope de actualización del 1% mensual, lo que generó un atraso tarifario.

Para evitar un incremento alto y abrupto, originalmente se había dispuesto un límite del 4% mensual durante el primer cuatrimestre de este año.

Prepagas: las cuotas suben hasta 3,9%

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas se ubicarán entre 3% y 3,9% en mayo. Este aumento también aplicará a los copagos.

El piso del ajuste se encuentra por debajo de la inflación de marzo, que fue del 3,4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Transporte público y autopistas

El transporte público volverá a registrar aumentos importantes en CABA como en la provincia de Buenos Aires. En concreto, el gobierno de la Ciudad confirmó una nueva actualización tarifaria que impactará en el transporte público y en las autopistas.

A partir del 1° de mayo, los boletos de colectivos, el subte y los peajes aumentarán un 5,4%, en línea con el esquema de ajuste que combina el último dato de inflación del INDEC, más un adicional del 2%.

Colectivos que circulan por CABA (líneas de 1 al 199):

* Boleto mínimo hasta 3 km: $753,74.

* Recorrido de 3 a 6 km: $837,52.

* Recorrido de 6 a 12 km: $902,04.

* Tramo de 12 a 27 km: $966,61.

Colectivos que circulan por PBA

* Boleto mínimo hasta 3 km: $918,35.

* Recorrido de 3 a 6 km: $1.023,04.

* Tramo superior a 27 km: $1.259,07.

Subte

* Boleto con SUBE registrada: $1.490.

* Boleto sin SUBE registrada: $2.369,1.

Peajes de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Illia y accesos de Retiro y Alberti

* Vehículos livianos de hasta dos ejes (25 de Mayo y Perito Moreno): $4.319,63 en horas normales y $6.121,62 en horario pico.

* Vehículos livianos de hasta dos ejes (Illia): $1.799,66 horas normales y $2.544,99 en horario pico.

Luz, gas, internet y telefonía

En lo que respecta a telefonía, la empresa Movistar confirmó un aumento del 3,5% para las facturas emitidas de los planes móviles a partir del 1° de mayo.

Por su parte, todavía no se conocen detalles de los ajustes tarifarios para la luz, el gas e internet en el AMBA.

Peajes

Las autopistas bajo jurisdicción porteña ajustarán sus tarifas en mayo con un incremento del 5,4%.

Con la actualización, los vehículos livianos de dos ejes que circulen por la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno pasarán a pagar $4.319,63 en hora no pico y $6.121,62 en hora pico.

En el caso de la Autopista Illia -incluyendo los tramos Retiro II, Sarmiento y Salguero-, los valores se ubicarán en $1.799,66 fuera de hora pico y $2.544,99 en horario pico. Por su parte, en Alberti las tarifas serán de $1.367,98 y $1.727,70, respectivamente, según la franja horaria.

VTV en CABA

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad de Buenos Aires también registra una suba significativa: el ajuste alcanza el 28%.

De esta manera, el costo para renovar la oblea se eleva a $96.968,19 en el caso de los autos, mientras que para las motos asciende a $36.459,72.