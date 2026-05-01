El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 2 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y soleado. El viento tendrá intensidad de moderado del Sudoeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco y soleado. El viento tendrá intensidad de moderado del Sudoeste rotando al Noroeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría con aumento de viento y se estima para media noche una temperatura de 9 grados centígrados.