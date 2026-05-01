Fue aprehendido tras causar disturbios en la vivienda de su expareja y atacar a la policía

Un hombre de 30 años fue aprehendido esta madrugada, acusado de los delitos de desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad, luego de un episodio ocurrido en Rafael Obligado al 6000, tras un llamado al 911 que alertaba sobre disturbios frente al domicilio de su expareja.

Al arribar al lugar, personal de la Policía local intervino en la situación y se entrevistó con las partes involucradas. Según fuentes oficiales, el individuo se negó a identificarse y a retirarse del lugar, manteniendo una actitud hostil frente a los efectivos.

En ese contexto, el acusado habría intentado agredir físicamente a los uniformados, aunque sin lograr provocarles lesiones. Ante esta situación, el personal policial procedió a su reducción y posterior aprehensión, trasladándolo a la dependencia correspondiente.

La causa quedó a disposición de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que interviene en la investigación para determinar las responsabilidades del hecho.