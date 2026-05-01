La delgada línea roja (donde la carne le sigue ganando a la inflación)

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“El precio de la carne vacuna dejará de ser noticia en (este) mes de mayo cuando ya no tenga impacto en la construcción del Indice de Precios al Consumidor (IPC). Luego de un verano caliente en cuanto a la recuperación de los valores de la hacienda y, por ende, al consumidor, ya se están estabilizando”.

El Méd. Vet. Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), avizora un panorama optimista respecto del precio —en góndola y en los supermercados— para la carne vacuna argentina. El dato no es menor: en los últimos 12 meses se ha registrado un aumento de casi el 70 %, prácticamente el doble respecto de la inflación (34 %) que informa el IPC del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Los factores que impulsan el incremento no son pocos, pero explican claramente el fenómeno que tensiona el mercado interno (sin detenernos siquiera en el actual poder adquisitivo de los argentinos, que es un tema para otra columna). Veamos:

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Por un lado, se registra una oferta reducida para la faena que se arrastra desde el mes de agosto del año pasado. Por otro lado, la exportación juega un rol cada vez más relevante, capturando actualmente el 30 % del negocio.

La paradoja es que, a pesar de este escenario de precios al alza, la demanda interna parece resistir y sigue dando señales de apostar por la carne vacuna. Una prueba es que el consumo se ha estabilizado entre los 47 y 48 kilos por habitante por año.

También lo es que la Argentina posee un stock bovino de 51 millones de cabezas —el último informe tras la vacunación antiaftosa detectó la pérdida de 700.000 animales—, que es el mismo número que se tenía en 1975; es decir, hace más de 50 años. Referencia: en aquel año Brasil contaba con 50 millones; hoy está cerca de los 250 millones. ¿Las razones de la disparidad? Idem respuesta anterior sobre el poder adquisitivo.

“¿Si el aumento de las exportaciones disparará los precios internos? En realidad, siempre hay vasos comunicantes entre los mercados interno y externo. Es importante entender que, muchas veces, más exportación significa más carne para el mercado interno, lo que ayuda a estabilizarlo”, explica Georges Breitschmitt, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

“Buscamos un equilibrio. No se puede afirmar linealmente que más exportación sube los precios internos, (ya que) hay que ver cómo reaccionan ambos mercados en conjunto. Es decir, se busca una convivencia donde la firmeza de las ventas al exterior no comprometa al mercado doméstico, sino que pueda, incluso, actuar como un factor de equilibrio”, insiste.

Precios y ofertas en la ciudad, en una imagen de este miércoles 29.

Breitschmitt amplía la mirada cuando dice —en diálogo con La Nueva.— que si bien algunos productores aprovecharon los buenos precios para capitalizar y hacer caja, se espera que este sea el puntapié para recomponer el stock de manera definitiva: “Hay señales positivas: el peso promedio de faena sigue subiendo entre los 6 y los 8 kilos, algo que es clave. La Argentina es el país de la región que faena más liviano y, ahora, el objetivo es ponerle más kilos a cada animal”.

Asimismo, el productor ganadero de Rojas alude a una luz al final del túnel: “Es lo que vemos para que la ganadería vuelva al lugar del que nunca debió irse. Afortunadamente, ya se aprecian indicios de mejora en la infraestructura, como corrales y alambrados e, incluso, una renovación del capital con camiones más modernos en las rutas. Pero para que este entusiasmo se mantenga necesitamos previsibilidad, ya que la ganadería no conoce de tiempos políticos y es muy difícil que un productor regrese cuando, en algún momento, abandonó la actividad”.

Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

Otro punto —aunque colateral— es que esta disparidad de precios ha llevado a que la relación entre la carne vacuna y otras proteínas animales alcance niveles relevantes. En la actualidad, la brecha con el pollo es de 4 a 1; esto es, un consumidor puede comprar cuatro kilos de pollo por el precio de uno de carne vacuna. En el caso de la carne porcina, la relación es de 2 a 1.

Según las estadísticas disponibles, se trata de una de las brechas de precios más altas de los últimos años (y de la historia), lo que marca un hito en la economía doméstica.

Ejercicio para agendar: como una suerte de bola de cristal imaginaria respecto de la ganadería argentina, un reciente informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA) sobre el precio de la carne definió lo que podría ser considerado como el porvenir: “El nuevo marco político devolvió señales claras al mercado, pero la ganadería tiene tiempos biológicos que no pueden acelerarse. La recomposición llevará entre 2 y 4 años. Los precios de hoy marcan el comienzo de un nuevo ciclo; no su final”.

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