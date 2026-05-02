Los Lakers están en semifinales, Barrett metió la última y Orlando perdió un tiempo ¡55 a 19!

LeBron, a los 41 años, continúan en lo más alto. Foto: NBA.

Los Ángeles Lakers sacaron boleto a las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA, donde cruzarán ante Oklahoma City Thunder, vigente campeón, tras derrotar a Houston Rockets por 78-98 en el sexto partido de la serie (4-2).

LeBron James, con 41 años y ante la baja de Luka Doncic y la ausencia de Austin Reaves hasta el quinto partido, se convirtió en la figura, convirtiendo 28 puntos, bajando rebotes y regalando nueve asistencias.

Rui Hachimura sumó 21 puntos para los angelinos y Reaves contribuyó con 15 puntos. En tanto, Deandre Ayton fue dueño de la pintura: 16 rebotes.

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En Houston, Amen Thompson aportó 18 puntos, Alperen Sengun, 17 puntos y 10 rebotes, y Tari Eason terminó con 14 puntos.

Kevin Durant solo jugó el primer partido de la serie, a raíz de una contusión ósea en un tobillo.

Con el pase de los Lakers quedaron definidas todas las semifinales del Oeste, que enfrentarán por un lado a los angelinos y a los Thunder, y por el otro a San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves.

La serie entre Thunder y Lakers comenzará el martes en Oklahoma City, muy probablemente todavía sin Doncic, con una distensión en el isquiotibial izquierdo.

¿Qué les pasó?

En el Este, Orlando Magic que podía haber cerrado la serie ante Detroit Pistons y eliminar así al primer clasificado siendo el 8º del Este, ganaba por 24 puntos y el complemento lo perdió 55 a 19, cediendo, finalmente, 93 a 79 (3-3).

Orlando falló ¡23 tiros de campo consecutivos! Esta cifra es la peor racha de tiros errados en un partido de playoffs.

El tiro

RJ Barrett metió el tiro ganador restando 1s02/10 para los Raptors, que superaron a Cleveland, 112 a 110 y ahora la serie está 3-3.

El héroe de la noche cerró con 25 puntos, nueve rebotes, tres asistencias y un robo.