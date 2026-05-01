Con los combustibles en alza, aumentan también las multas de tránsito

Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires registrarán un incremento del 16,8% durante mayo y junio, en línea con el alza sostenida del precio de los combustibles. El ajuste impactará en el valor de las sanciones por distintas infracciones viales en todo el territorio bonaerense.

Trascendió que el gobierno provincial actualizó el valor de la unidad fija (UF), que pasó de $1.896 a $2.215 para este bimestre. Este parámetro es el que se utiliza como base para calcular los montos de las multas de tránsito.

Con esta modificación, infracciones como exceder la velocidad máxima permitida, circular sin seguro o sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) podrán ser sancionadas con multas de hasta $2.215.000, de acuerdo a los nuevos valores vigentes.

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Las sanciones ya habían tenido incrementos previos en lo que va del año: un 5,6% al inicio de 2026 y otro 4,9% en el bimestre marzo-abril.

Los nuevos valores de las multas en la provincia

- Exceso de velocidad: entre $332.250 y $2.215.000 (entre 150 y 1.000 UF)

- No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $110.750 y $221.500 (entre 50 y 100 UF)

- Pasar un semáforo en rojo: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)

- Circular a contramano: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)

- Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)

- Mal estacionamiento: entre $110.750y $221.500 (entre 50 y 100 UF)

- Conducir alcoholizado: entre $664.500 y $$2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)

- Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $1.107.500 y $2.658.000 (entre 500 y 1.200 UF)

- Por circular con la VTV vencida: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)

- Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)

- Por manejar sin habilitación: entre $664.500 y $$2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)

- Por circular sin la documentación: entre $110.750 y $221.500 (entre 50 y 100 UF)

- Por circular sin cobertura de seguro: entre $664.500 y $2.215.000 (entre 300 y 1.000 UF)

- Por circular sin el comprobante del seguro: entre $110.750 y $221.500 (entre 50 y 100 UF)

- Por circular con exceso de ocupantes: entre $110.750 y $221.500 (entre 50 y 100 UF)

Se recuerda que el ajuste está vinculado al precio del litro de nafta Premium en La Plata, que durante 2025 acumuló una suba cercana al 29,2% y, desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, aumentó un 23%. (DIB)