Clave en River: el historial positivo de Beltrán en penales y los elogios del "Pato" Fillol

Con su templanza notoria en el semblante, no parece que tenga apenas 21 años y mucho menos que no haya hecho Inferiores en el club. Santiago Beltrán se adueñó del arco de River y, partido a partido, demuestra cómo se agiganta en los momentos determinantes.

Ante Bragantino, en Brasil, volvió a ser decisivo; le atajó un penal a Eduardo Sasha en un pasaje crítico del encuentro. Esa intervención no solo valió puntos, sino que además alimentó una estadística que empieza a llamar la atención, ya que Beltrán alcanzó los seis penales atajados a lo largo de su carrera, entre Primera y Reserva, contemplando partidos oficiales y también amistosos.

El recorrido desde los doce pasos comienza en 2024, en la Reserva. El 29 de mayo, por la Copa Proyección Apertura, la Reserva de River empataba 1-1 ante Rosario Central cuando Beltrán le contuvo el penal a Ramiro Peralta. Fue su primera gran aparición en esta faceta: una atajada clave para sostener el resultado en un partido parejo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Apenas unos días más tarde, el 10 de junio de 2024, volvió a decir presente en un escenario de máxima exigencia. En el clásico ante Boca, por el playoff del torneo de Reserva, River se impuso 1-0 y Beltrán fue determinante: le atajó el penal a Mauricio Benítez, convirtiéndose en figura en un duelo caliente y de eliminación directa.

Sin embargo, no todo fue perfecto en ese tramo inicial. El 23 de junio de 2024, por otro cruce de playoff, Lanús logró convertirle desde los doce pasos: Dylan Aquino venció a Beltrán en la derrota 3-1 de River. Fue uno de los pocos antecedentes en los que no pudo imponerse en ese tipo de situaciones.

Ya en 2025, el arquero volvió a reforzar su especialidad. El 22 de noviembre, en el playoff de la Copa Proyección Clausura, River derrotó 2-1 a Huracán y Beltrán le contuvo el penal a Milton Ríos. Otra vez, en una instancia decisiva, su intervención resultó determinante para sostener la ventaja.

A esa evolución en el ámbito oficial se le suma un episodio que no figura en las estadísticas formales pero que potencia su perfil: en la última pretemporada, durante un amistoso de verano ante Peñarol en Uruguay, Beltrán atajó dos penales en la tanda de definición. Aquella noche reafirmó su capacidad para crecer en los momentos de máxima tensión.

El salto a Primera también trajo nuevos desafíos. En 2026, por el Torneo Apertura, tuvo dos ejecuciones en contra que terminaron en gol: Leandro Paredes convirtió en la derrota ante Boca y Jordy Caicedo lo hizo en el triunfo frente a Huracán. Aun así, su presencia bajo los tres palos siguió transmitiendo seguridad.

Y el capítulo más reciente es por el que todos lo halagan: salvó a River en Brasil, ante Bragantino, luego de que Martínez Quarta cometiera un grave error defensivo que podría haberle costado el primero en contra. Pero el arquero salvó a River.

El dato es contundente: Beltrán tiene más penales atajados que recibidos en su carrera. Pero más allá de los números, lo que impacta es el contexto de cada intervención. Muchas de esas atajadas llegaron tras errores defensivos propios, en jugadas inesperadas que exigieron una reacción inmediata. Lejos de verse condicionado, el arquero respondió con frialdad y personalidad.

River celebra. Porque en un puesto donde la confianza lo es todo, Beltrán no solo responde: aparece cuando más se lo necesita. Y en el impredecible universo de los penales, ya empieza a construir su propia historia.