Argentino venció a Santa Rosa RC 17-9 en un adelanto del Oficial Oro de Primera

Francisco Maenza (con la pelota) y Cristian Villarreal ingresaron como recambio en Argentino. Foto: Archivo La Nueva.

En un adelanto correspondiente a la novena y penúltima fecha del campeonato Oficial Oro de rugby de primera división, Argentino se quedó hoy con la victoria en su visita a Santa Rosa RC por 17 a 9.

El encuentro se disputó en la capital pampeana, donde el Chancho tuvo que trabajar para llevarse la victoria (10-9 la primera etapa) aunque resignó un punto bonus ofensivo clave en la definición por el título 2026.

Dirigió el árbitro Esteban Szelagowski (Sur).

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Con este resultado, si este sábado se da la lógica y a pesar de presentar un equipo alternativo Sociedad Sportiva le gana con puntaje ideal a El Nacional, el XV blanco se consagrará tricampeón. Por lo tanto, el Azul necesitará de un milagro para llegar con posibilidades a la última fecha al duelo ante Las Palomas en La Carrindanga.

Hoy en el complejo deportivo del XV de la margarita los tries bahienses llegaron por intermedio de Francisco Ramírez, Agustín Grunewald y Manuel Molina (reemplaza en el puesto de apertura al lesionado Ramiro Correa). Molina también anotó la única conversión del Azul.

Argentino formó hoy con Facundo Aristimuño, Francisco Ramírez, Pablo Cerljenko; Santiago Ramos y Martiniano Barsellini; Pascual González, Emiliano Barrera, Franco De Rosa; Pedro Selvarolo (capitán) y Manuel Molina; Manuel Saldaño, Guido Marconi, Alejo Marconi, Francisco Muñiz Bullrich; Martín Olivero. Entrenador, Lisandro Flores.

Como recambio participaron Manuel Otero, Jonatan Humoffe, Cristian Villarreal, Julián Gargiulo, Francisco Maenza, Baltazar Montero, Juan Ferrino Cantarelli y Agustín Grunewald.

En Intermedia fue victoria del XV de la margarita por 18-8.

Santa Rosa RC se despidió del certamen sin poder asegurar un punto bonus defensivo que hubiera sido fundamental en la disputa con Universitario y con El Nacional por el 3º lugar y la plaza a la Reválida B-C del Regional Pampeano.

Los clubes bahienses mantienen chances matemáticas. Inclusive el Celeste, con dos partidos por jugar frente a uno de Las Pirañas, que este fin de semana tienen fecha libre. Ambos se enfrentarán en la Quinta en la última fecha.

En La Carrindanga

Sociedad Sportiva recibirá este sábado a El Nacional a las 16, con arbitraje de Juan Ignacio Rosello (Sur).

A las 14.30 abrirán la jornada en La Carrindanga las respectivas Intermedias, partido que será dirigido por Rafael Jornet (Sur).

El XV local viene de su debut en el Torneo del Interior B, con lo cual presentará varias modificaciones en su XV titular: Mauricio Torrisi, Juan Francisco Malanga, Uriel Troncoso; Martín Dosio y Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli; Rocco Portada, Joaquín Marne, Gerónimo Rivas Pompei; Juan Cruz Montoli e Ignacio Ficcadenti; Juan Ignacio Naretto, Joaquín Rey Saravia, Gino Zanoni, Ignacio Payero; Felipe Serrat. Entrenador, Diego Samuel.

Como recambio estarán Santiago Báncora, Iñaki Azcoitía, Tomás Cossi, Juan Mitili, Thiago Loiacono, Tomás Bermúdez, Mateo Cardoso Lopes y Alan Martínez.

El Nacional va de arranque con Joaquín Fernández Palacios, Lautaro Albarrán, Leonardo Mendoza; Juan Pablo Sandoval Pacheco y Joaquín Falcón De Pizzo; Elías Gerardi, Dylan Gertje, Danilo Valero; Juan Ignacio Samuel y Juan Sebastián Fueyo; Tomás Rost, Bernardino Barbero, Gonzalo Rivero, Nicolás Coronel; Lucas Pavez. Entrenador, Joaquín Lobato.