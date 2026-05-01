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Franco Colapinto logró su primer top 10 desde que corre con Alpine

El argentino se metió en la SQ3 por primera vez con la escudería francesa y largará en la cuarta fila, dos puestos delante de Pierre Gasly.

Franco Colapinto tuvo una actuación destacada en la clasificación sprint del GP de Miami de la Fórmula 1 y largará desde la octava posición.

El piloto argentino se metió en la SQ3 por segunda vez en su carrera (la anterior había sido en Austin 2024) y logró su primer top 10 desde que corre con Alpine.

Su compañero Pierre Gasly, en tanto, partirá desde el 10° lugar.

Además, el británico de McLaren Lando Norris se quedó con la pole, con un 1:27.869, y será acompañado en las primeras posiciones de largada de la sprint del sábado, que comenzará a las 13 (horario argentino), por el Mercedes de Kimi Antonelli, en segunda posición, y su compañero Oscar Piastri.

El camino del argentino fue de menor a mayor.

En la SQ1 logró avanzar con un tiempo de 1:30.386 que lo dejó 11°, mientras que en la SQ2 dio el salto clave: marcó 1:29.527 y se metió en zona de clasificación, superando con claridad a Gasly, que pasó con lo justo.

Esa vuelta le permitió sostenerse en el top 10 sin necesidad de mejorar en el intento final.

Ya en la SQ3, Colapinto volvió a cumplir con una vuelta prolija para consolidar una jornada muy positiva para Alpine, que logró meter a sus dos autos en la definición.

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