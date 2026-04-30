El actor Diego Peretti fue operado por un problema cardíaco: todos los detalles sobre su salud

Diego Peretti se sometió el miércoles a una angioplastia con colocación de stent y ya está en su casa, donde continúa con su recuperación. “Se trató de una intervención ambulatoria y programada en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires”, confirmaron al medio TN Show desde la producción de la obra El jefe del jefe, protagonizada por el actor.

La noticia fue dada a conocer inicialmente al aire de Mercuriali1079 por la periodista Maru Leone: “Él se fue a hacer un estudio de chequeo del corazón; había algunas cositas que a los médicos les hacían ruido y decidieron, por precaución, dejarlo internado para hacerle más estudios de rigor”, detallò.

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“En el día de ayer fue intervenido, le colocaron un stent, salió todo bien”, reveló.

Sobre el diagnóstico, Leone precisó: “Me cuentan que es una cardiopatía isquémica, que básicamente es cuando las arterias coronarias se estrechan y por eso se coloca un stent, es un procedimiento muy habitual".

A modo de cierre, destacó: “Está internado en el ICBA, que es el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires”.

Diego Peretti está haciendo la obra El jefe del jefe junto a Federico D’Elía en el Paseo La Plaza.

Las funciones fueron suspendidas y reprogramadas para la semana del 22 de mayo. (TN)