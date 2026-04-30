Caputo: “Sin un mercado de capitales propio y desarrollado, no es posible crecer a largo plazo”

Tras la publicación de un comunicado del Ministerio de Economía sobre la Comisión Nacional de Valores (CNV) respecto del proceso de desregulación y modernización del mercado de capitales argentino, el ministro del área, Luis Caputo, se expresó en redes sociales reposteando la publicación de la CNV y compartiendo la medida.

En este contexto el funcionario enfatizó en X que “sin un mercado de capitales propio y desarrollado, no es posible pensar en un crecimiento sostenido a largo plazo”.

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Qué dice el informe publicado por la CNV

“Big Bang regulatorio: Desregulación de aprobaciones para Emisoras, FFs y FCIs (Régimen de Mediano Impacto Ampliado), bajo este título el Ministerio de Economía publicó el comunicado sobre la CNV.

El Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el marco del proceso de desregulación y modernización del mercado de capitales argentino y en línea con la agenda de simplificación que lleva adelante, aprobó un conjunto de iniciativas que se someterán a consulta pública para marcar un hito en la historia del mercado de capitales de Argentina, impulsando un acceso más ágil al mercado de capitales con una notable reducción de trámites.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, destacó que “proponemos una desregulación muy profunda en las áreas de emisoras, FFs y FCIs, transformando una gran parte de los procedimientos de autorización previa en esquemas de autorización automática de oferta pública”.

Agregó qee "este esquema de filings elimina demoras y agiliza el acceso al mercado reduciendo significativamente el time to market” y remarcó que “este cambio marca un verdadero ‘Big Bang’ en el mercado de capitales argentino. Así como el término remite al origen del universo, en la jerga financiera evoca la histórica desregulación del mercado bursátil de Londres que tuvo lugar en 1986".

"En esa misma línea, reemplazamos el sistema de aprobación previa por un modelo basado en la presentación de información: ya no se pide autorización previa para emitir, simplemente se informa y se obtiene la autorización automática de oferta pública. Tampoco habrá revisiones aprobatorias ex post, sin perjuicio de las facultades de fiscalización de la CNV”, sostuvo.

Por último, resaltó que “se trata de un nuevo paradigma, los CFOs ganan previsibilidad y libertad para decidir cuándo salir al mercado”.

Cuáles son los alcances de la medida

Al respecto, el comunicado indica que “el paquete compuesto por la RG N° 1132 incorpora un nuevo Régimen de Oferta Pública con autorización automática por su Mediano Impacto Ampliado, que permite a las emisoras acceder a montos superiores sin necesidad de transitar procedimientos de revisión previa, manteniendo al mismo tiempo estándares elevados de información y transparencia que las emisoras del régimen general.

Asimismo, la RG N° 1133 incorpora también un nuevo Régimen de Oferta Pública con autorización automática de valores negociables fiduciarios por Mediano Impacto Ampliado, en términos similares a los contemplados para las emisoras.

En el caso de los FCI, a través de las RG N° 1134 y 1135, se dispone la autorización automática de los trámites de constitución y modificación de todos los FCI abiertos.

Mientras que respecto a los FCI cerrados —incluidos los inmobiliarios— y en línea con lo establecido para emisoras y FF, se crea un régimen de autorización automática para aquellos vehículos destinados a inversores calificados o cuyo monto de emisión no supere cierto límite máximo.

Invitamos a los distintos actores del mercado y al público en general a participar del proceso de Elaboración Participativa de Normas, acercando sus opiniones y propuestas”. (NA)