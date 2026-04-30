Quién es la exsenadora bahiense que el Gobierno designó como nueva embajadora en Canadá

La bahiense Carmen Lucila Crexell, exsenadora por Neuquén, fue oficializada este jueves como embajadora de Canadá, tras la aprobación del plácet de estilo correspondiente.

Así se indicó en decretos publicados en el Boletín Oficial, uno de los cuales, el 304/2026 señaló: “Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en Canadá a la señora Carmen Lucila Crexell”, a la vez que agregó que el Gobierno del citado país le “concedió el plácet de estilo”.

Si bien desarrolló la mayor parte de su carrera política en la provincia petrolera como representante del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Crexell nació en nuestra ciudad en agosto de 1972, aunque transcurrió su infancia y adolescencia en la localidad de San Martín de los Andes.

La flamante diplomática -que pertenece a una de las familias fundadoras del MPN, ya que es nieta de Elías Sapag, es además abogada y licenciada en Relaciones Públicas, egresada de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

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Fue también senadora nacional entre 2013 y 2019 por el MPN y entre 2019 y 2025 por Juntos por el Cambio.