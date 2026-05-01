Aerolíneas: redoblan la presión ante la justicia de EE.UU. para embargar activos argentinos

El fondo que tiene una sentencia contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas busca embargar activos del país para cobrar el fallo por US$390,9 millones que el país no pagó.

Titan Consortium tiene un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) a favor en ese caso y consiguió que una corte del distrito de Columbia reconociera esa sentencia, ya que los arbitrajes del tribunal que depende del Banco Mundial no son ejecutables, pero sirven de antecedente para recurrir a la justicia ordinaria.

Según informó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue las causas contra la Argentina, el país lleva 16 meses sin pagar la sentencia en contra y el fondo Titan buscará establecer prioridad por sobre otros acreedores para cobrarse con el colateral de los bonos Brady que estaban depositados en el banco de la Reserva Federal de Nueva York.

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En marzo, el Gobierno había acordado usar esos colaterales para pagar y cerrar el litigio con los fondos Attestor y Bainbridge, que reclamaban sentencias impagas por el default de 2001. Incluso, el oficialismo envió un proyecto de ley al Congreso para convalidar ese convenio con esos acreedores. Así, el reclamo de Titan podría interponer​​​se en el cierre de ese caso.

Idas y vueltas en el juicio por Aerolíneas Argentinas

El caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas tuvo tuvo laudo favorable a los demandantes en el CIADI en 2019. Sin embargo, recién en 2024 el fondo Titan logró que la justicia de Estados Unidos reconociera la sentencia y le ordenara al país pagar US$390 millones mas intereses.

En noviembre de 2024, parecía que la Argentina y Titan iban a llegar a un acuerdo para pagar y cerrar el litigio. Ambas partes habían negociado los términos y condiciones del pago, así como el monto de la deuda y los intereses. De esta manera, se evitaba un nuevo juicio, pero la Argentina debía pagar o estaría sujeta a embargos.

Pero, el país cambió su estrategia judicial y no canceló la sentencia. Por lo tanto, Titan inició los procedimientos para ejecutar el fallo mediante el embargo de activos soberanos argentinos. Sin embargo, es difícil encontrar bienes o cuentas que efectivamente cumplan con los requisitos para ejecutarse.

Por eso, todos los acreedores ponen la mirada sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. que funcionaron como colateral de los bonos Brady (emitidos en la década de 90) y quedaron depositados en Nueva York. El monto, no obstante, no alcanza para abonar a los demandantes de todas las causas contra la Argentina. (TN)