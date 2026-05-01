Gran partido de Lucas Faggiano para la clasificación de Boca; empujones y guapeadas en Peñarol-Ferro

El festejo del plantel auriazul, con Lucas Faggiano (3) de espaldas. Foto: La Liga Contenidos.

Boca Juniors se clasificó anoche a los cuartos de final de la Liga Nacional de básquetbol y será futuro rival de Oberá de Misiones (4º) con desventaja deportiva.

Fue en el marco de los terceros enfrentamientos de la instancia llamada Reclasificación, que pone frente a frente a los clubes que finalizaron la etapa regular entre los puestos 5º y 12º.

Recordamos que esperan rivales Quimsa (1º), Gimnasia de Comodoro Rivadavia (2º) y Regatas Corrientes (3º).

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El xeneize (5º) eliminó a San Martín de Corrientes (12º) al vencer justamente en la capital correntina por 101 a 97, para sellar la serie por 3 a 0.

El equipo dirigido por Nicolás Casalánguida había ganado los encuentros previos por 98-95 y 83-81.

En Boca el mejor fue el bahiense Lucas Faggiano, uno de los máximos goleadores con 16 puntos (5-5 en dobles, 2-5 en triples y 0-1 en libres). Además contribuyó con 4 rebotes, 4 asistencias y un recupero (una pérdida) en 27m03s. El otro máximo anotador fue el estadounidense Marcus Smith (16).

En los locales la vía ofensiva principal fue Lucas Gargallo con 26 tantos.

Empujones en Mardel

Peñarol (11º) venció anoche a Ferro (6º) por 87 a 75 en el polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y descontó en la serie de Reclasificación, que ahora favorece al conjunto capitalino por 2-1.

Significó la victoria número 1000 para el milrrayitas, según informó la AdC.

En la visita actuaron el bahiense Jano Martínez (2 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias, un recupero y una pérdida) y el pringlense Valentín Bettiga (5 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 3 recuperos).

En materia de goleadores, en Peñarol hubo 20 de Facundo Vázquez, mientras que en el Verde fue José Defelippo el principal anotador, con 17.

En este partido se registraron algunos empujones en los que se vio involucrado el ex base de Villa Mitre. Fue en una jugada a 3m del final, cuando Alejandro Diez (Ferro) le cometió una falta fuerte a Al Thornton (Peñarol) que calentó el ambiente en el Poli. Así fue la jugada:

El cuarto enfrentamiento se llevará a cabo en el mismo escenario este sábado. En el programa oficial de partidos de la AdC, no está el horario confirmado.

En la llave restante Independiente de Oliva (9º) también descontó en la serie frente a La Unión de Formosa (8º) al imponerse como local por 83-78. Ahora la llave favorece a los formoseños por 2-1.

El elenco cordobés tuvo en Felipe Barrionuevo a su máximo anotador, con 19 unidades. Además, tuvo minutos el bahiense Valentín Duvanced con 5m31s (2 puntos y 4 rebotes).

En los formoseños Mariano Marina encabezó el goleo con 16 tantos.

La serie continuará el sábado en el mismo escenario, 21.30.

Por último, Obras Basket (7º) quedó match point (2-1) al superar a Instituto (10º) como visitante por 77 a 76 en el estadio del club cordobés Ángel Sandrín.

El interno Marcos Delía, con 17, fue el líder ofensivo de Obras, mientras que el viedmense Carlos Leonel Schattmann fue el goleador del local con 19.

Volverán a jugar este sábado 11.30 en suelo cordobés (televisará TyC Sports).