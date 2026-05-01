Colapinto recordó momentos dolorosos y destacó algunos de Alpine: "Las vueltas iban saliendo solas"

Franco Colapinto llegó con un envión anímico al Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 tras su histórica exhibición en Buenos Aires y logró el octavo puesto en la clasificación previa a la carrera sprint, venciendo a su compañero de equipo Pierre Gasly y por primera vez en la Q3 desde 2024.

Luego de su mejor sesión de clasificación con la escudería francesa, el piloto argentino celebró las mejores en su monoplaza y apuntó a revalidar lo hecho este viernes durante el resto del fin de semana.

"Bien, contento. Feliz de haber entrado a Q3 después de tanto tiempo. Me sentí rápido desde el principio del día y las vueltas iban saliendo solas, fue una sensación distinta a las de los fines de semana anteriores. Hicimos cambios positivos, creo que fuimos por la dirección correcta con el auto con el equipo, los ingenieros", marcó en diálogo con Fox Sports poco después de su octavo lugar (la última posición que entraga puntos en las carreras sprint.

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"El parón y receso para arrancar de cero otra vez y nos hizo muy bien. Feliz por la performance pero recién arranca el finde. Contento hoy, a disfrutar un poquito, y laburar mañana", agregó el ex-Williams poniendo los pies sobre la tierra.

Dado el gran ritmo del Alpine de Colapinto, venció al Red Bull de Isack Hadjar guardando un neumático blando en el proceso, un punto que resaltó pensando en lo que será la clasifación del sábado de cara a la carrera principal, que tendrá lugar este domingo.

"Estoy adelante de uno de los Red Bull, que lleva nueve gomas usadas así que eso es una ventaja para la qualy seguramente. Contento, hoy fue un día muy positivo. La verdad que muy muy feliz y agradecido por todos en el equipo", planteó con alegría el bonaerense.

"Creo que fue un buen laburo el que hizo todo el equipo y el que hice yo con los ingenieros y los mecánicos durante el receso. Fue un buen break para parar y volver a empezar. Feliz de haber encontrado después de tanto laburo, de tanto esfuerzo, de tantos momentos duros, dolorosos en las primeras tres carreras. Ahora arrancar de cero de vuelta y haber empezado muy bien es muy buen arranque. Queda mucho por entender todavía, último rango con más usadas con blandas fuimos más rápidos que uno de los Red Bull así que va todo encaminado. Buen laburo y mañana vamos por más", agregó para ESPN valorizando nuevanente lo hecho para mejorar las condiciones de su monoplaza.

A diferencia de la carrera principal, el Sprint no da puntos hasta el décimo puesto sino que solamente puntúan los que terminan entre los ocho mejores. De esta manera, Colapinto estará largando en zona de puntos y por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien se ubicó en la décima posición.

Desde Mónaco 2024 que Alpine no metía a los dos autos entre los 10. Entre ellos estará Isack Hadjar, a bordo del Red Bull. Norris se quedó con la clasificación y la primera fila la completará el italiano Kimi Antonelli, puntero del campeonato después de las tres primeras competencias.