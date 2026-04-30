Fabio Alberti llega a Bahía Blanca con “Peperino Pomoro: La Apocalipsis existe”

Fabio Alberti llegará a Bahía Blanca con Peperino Pomoro: “La Apocalipsis existe”, el espectáculo con el que retoma uno de sus personajes más recordados. La función será el sábado 9 de mayo de 2026, a las 21, en el Gran Plaza Teatro, ubicado en Alsina 170. Las entradas están disponibles en ticketbahía.com.

El show recupera el universo absurdo de Peperino Pomoro, personaje creado por Alberti y asociado al humor irreverente que marcó parte de la televisión argentina en los años 90.

Según la información difundida por la producción, la propuesta invita a los espectadores a conocer “la vida, obra y triglicéridos” del mártir Peperino Pomoro, en una puesta atravesada por el lenguaje paródico y teatral del personaje.

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Un personaje de culto

Fabio Alberti es actor, comediante y guionista. Fue parte de Cha Cha Cha y Todo x 2 Pesos, dos programas que dejaron una marca fuerte en el humor televisivo nacional.

En ese recorrido, Peperino Pomoro se convirtió en una de sus creaciones más reconocidas. El personaje nació en el sketch “Todos juntos en capilla”, como una sátira del imaginario religioso llevada al terreno del absurdo.

Con los años, ese universo pasó de la televisión a las redes sociales. Sus frases circularon como memes, audios y stickers, lo que permitió que el personaje llegara también a nuevas generaciones.

“La Apocalipsis existe”

En esta nueva presentación, Alberti vuelve a poner el cuerpo al servicio de Peperino Pomoro para desarrollar una ceremonia escénica de humor, con referencias al culto ficticio que rodea al personaje.

La sinopsis del espectáculo mantiene ese tono: “Premiun Diésel Platinum Plus Espéculum”, una frase que, dentro del relato, se traduce como “premiados aquellos que con fe y entrada asistan a su espectáculo”.

La puesta también menciona a otros personajes y figuras del universo peperianal, como Beto Tony y su Muñeco, María Magdalena Ruíz Guiñazú y el Sorobongo líder Supremo Maryland.

Entradas y datos de la función

La función en Bahía Blanca será el sábado 9 de mayo de 2026, a las 21, en el Gran Plaza Teatro.

Los tickets están disponibles en ticketbahía.com, el sitio de venta indicado para el espectáculo. La presentación forma parte de la agenda de shows programados para mayo en la ciudad.