Napostá recuperó lo perdido y sigue arriba, escoltado por Bahiense y Estrella en la LBB Oro

Napostá retornó a la victoria venciendo a Independiente, 87 a 83, y de esta manera continúa solo en lo más alto de las posiciones de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Sube la pelota el zurdo Lucas Delgado.

En otros partidos correspondientes a la séptima fecha, Bahiense del Norte derrotó a Liniers, 82 a 64 y Estrella hizo lo propio ante Estudiantes, 77 a 63, quedando ambos como únicos escoltas.

Lautaro Cavero rompe ante Tomás Bussetti.

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En tanto Villa Mitre venció a Barrio Hospital, 85 a 71 y Leandro N. Alem le ganó a Pacífico, 90 a 83.

En el adelanto, Olimpo había superado a Pueyrredón, 76 a 74.

Bahiense del Norte 82, Liniers 64

Apoyado en el goleo del centro Juan Pedro Hollender, para Bahiense del Norte el duelo ante Liniers marcó no sólo otra victoria (82-64) sino la continuidad del buen momento.

Bruno Lozano enfrenta a Nicolás Ramos.

Luego de un primer parcial parejo, los locales comenzaron a distanciarse en el segundo período (46-28, a 1m09s para el entretiempo) ya con 17 tantos de Hollender más 8 de Lozano como principales vías de gol. En una ofensiva que gozó de buenos porcentajes de efectividad, con 50% en triples (7-14) y 57% en dobles.

Juan Pedro Hollender, el centro de atracción.

Liniers, es evidente, no pudo controlar a JP, quien cerró con 11-16 en dobles y 10 rebotes. La otra buena noticia para el tricolor de calle Salta 28 fue la vuelta de Augusto Lamonega, quien participó durante 20m39s en los que aportó 9 puntos y 3 asistencias.

Arriba Eddie Roberson, Julián Marinsalta y Nicolás Quiroga.

En "El Chivo", que perdió la lucha por los rebotes totales 40-22, encabezó el goleo Nicolás Quiroga (17). Ante la brecha en el marcador, oportunidades (minutos) para los habituales suplentes.

Bahiense del Norte (82): S. Luengo (17), G. Muzi (7), T. Bonivardo (4), E. Roberson (7), J.P. Hollender (28), fi; A. Lamonega (9), J.C. Hoya (2), B. Lozano (4), T. Amatte (9), A. Risacher, B. Castañares y M. Udovich. DT: Alejandro Navallo.

Liniers (64): T. Sabatini (10), A. Dottori (10), A. García (3), N. Quiroga (17), J. Marinsalta (9), fi; K. Hernández, G. Torres (11), N. Ramos (3), D. Olave, F. Lanaro (1) y A. Ayude. DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Bahiense, 20-19; 46-33 y 63-48.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Néstor Schernenco y Leonardo Bressan.⁩

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Independiente 83, Napostá 87

Napostá volvió a la victoria, superando a Independiente, como visitante, 87 a 83.

El puntero del campeonato llegó a ganar 39 a 23 y el viola lo empató en 44 (parcial de 21-5). Todo se emparejó y existió mucho menos diferencia de lo que muestra la tabla de posiciones.

El escolta Valentín Carrizo resultó el goleador, con 30 puntos (4-9 en triples, 6-9 en dobles y 6-9 en libres). Conformando un tridente decisivo, Marcos Diel terminó con 20 unidades (9-10 en dobles), bajó 7 rebotes y dio 5 asistencias, mientras que Ramiro Heinrich sumó15 puntos (9-12 en t1 y 3-6 en t2), más 7 recobres y 4 pases gol.

En el viola, Alen Ríos completó 20 puntos (8-10 en t2 y 4-4 en t1) y Julián Ripoll cerró con 18 unidades (2-3 en t3, 4-7 en t2 y 4-4 en t1), además de 7 rebotes. También tuvo su importante aporte Juan Pablo Morán: 3-7 en triples, 5 rebotes y 5 asistencias.

Independiente (83): J.P. Morán (9), J. Ripoll (18), F. Bonino (11), A. Ríos (20), L. Figueroa, fi; I. Formiga (8), M. Schmir (2), F. Slonimsqui (13), M. Zonza (2) y V. Gemetro. DT: Javier Musumeci.

Napostá (87): F. Depaoli (4), G. Andrés (2), V. Carrizo (30), P. Santiago (6), M. Diel (20), fi; L. Alemañy (10), N. Guerrero, R. Heinrich (15), G. D’Annunzio y T. Solís. DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: Independiente, 19-31; 46-49 y 63-71.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Sam Inglera.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Estrella 77, Estudiantes 63

Estrella volvió a ganar como local, manteniendo el invicto en esa condición (4 de 4), tras superar a Estudiantes por 77 a 63.

De esta manera, el equipo del barrio San Martín sumó la cuarta victoria consecutiva.

Jerómimo Mitoire intenta superar a Carlos Balmaceda.

El auriazul estuvo al frente y dominando en gran parte del juego, hasta que el albo se replegó en una defensa zonal, la cual le costó romper.

Una vez que replanteó su juego estático, empezó a ocupar los espacios y en las reversiones logró aumentar sus porcentajes de tres, para nuevamente encaminarse hacia la victoria.

Carlos Balmaceda transita por el fondo, seguido por Mitoire y Alan González.

Fue sumamente valioso el aporte de Bautista Olivera con su tiro a distancia (2-3 en triples en momentos clave), más 4-6 en dobles y 8-9 en libres (22 en total), además de su lectura ofensiva y en defensa (7 rebotes) para igualar, inclusive, en desventaja física.

Otra muy buena noche cerró Santiago Quiroga, completando 18 unidades (3-5 en t3, 3-4 en t1 y 3-4 en t1), más 5 rebotes y 4 asistencias.

Y con menos peso ofensivo que en otras oportunidades, aunque siendo un utilitario, Carlos Balmaceda terminó con 9 rebotes y 6 unidades.

Santiago Ruesga busca receptor ante de enfrentar a Alan Pan.

En el albo, Santiago Ruesga sumó 16 puntos (4-7 en triples, 1-2 en dobles y 2-2 en libres).

Estrella (77): A. Pan (9), F. Herrera (7), S. Quiroga (18), B. Olivera (22), C. Balmaceda (6), fi; T. Peña (6), F. Macías (9), A. Astradas, G. Oyarzo y A. Kucan. DT: Walter Romerniszyn.

Estudiantes (63): J. Rodríguez (7), O. Cancellarich (11), L. Delgado (5), J. Mitoire (4), A. González (5), fi; S. Ruesga (16), J. García (4), J. Belleggia (8), S. Ranieri (3) y L. Storni. DT: Facundo Sastre.

Cuartos: Estrella, 17-15; 35-31 y 59-49.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Barrio Hospital 71, Villa Mitre 85

Villa Mitre sumó como visitante ante Barrio Hospital al ganar 85-71, en partido al que le dio un vuelco en el complemento tras perder primer y segundo cuarto.

Definición en bandeja de Franco Amigo.

El goleo de Franco Amigo y de Lautaro Cavero (combinaron 36 puntos del total) le permitió al Tricolor empezar a cambiar la historia ya con la primera bola del 3C, un triple convertido por Cavero para pasar al frente 41-40. Después, otro más y acto seguido una racha de Manuel Iglesias para el 49-42.

Nahuel Cámara toma a contrapierna a Nacho Alem.

Los locales repuntaron con puntos de Franco Ferrari y Nahuel Cámara (49-46), pero la Villa volvió a alejarse con puntos de Amigo, Cavero e Iglesias, alejándose 60-49 a casi 3m para el final del parcial.

Franco Amigo fue el más valioso del ganador (18 puntos y 10 rebotes), mientras que en "Barrio" hubo 14 de Tomás Bussetti como anotador principal.

Barrio Hospital (71): L. Fortelli (12), J. Godio (5), T. Bussetti (14), J.L. Martínez (5), N. Cámara (9), fi; F. Ferrari (12), F. Anaya (3), A. Andreanelli, A. Arias, S. Hamze (11) y V. Galant. DT: Claudio Queti.

Villa Mitre (85): S. Alimenti (7), J. Jasen (8), L. Cavero (18), F. Amigo (18), E. Sombra, fi; I. Alem (11), M. Iglesias (9), A. Blanco (3), E. Diez (4), L. Gómez Lepez (5), B. Iguacel y S. Basualdo (2). DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Barrio Hospital, 22-16; 40-38 y 51-65.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Cruz Schernenco y Marcelo Gordillo.⁩

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

L.N. Alem 90, Pacífico 83

Alem le ganó un partido clave a Pacífico (90-83) para cambiar la cara, superar a un rival directo y empezar a remontar desde el fondo de la tabla de posiciones.

En el verdirrojo hubo un gran desempeño de Jean-Luc Wilson a partir de todo lo que generó en la defensa rival: 10 faltas recibidas, que le valieron convertir 17-18 en tiros libres, para un total de 27 puntos (agregó 2-4 en dobles y 2-2 en triples) y 41 de valoración. También lució Nahuel Amaya, con 18 puntos, 7 asistencias y 3 rebotes.

En la visita hizo su debut Máximo Genitti, quien jugó 24m50s en los que totalizó 13 puntos (3-3 en dobles, 1-4 en triples y 4-5 en libres), 4 rebotes y una asistencia. El goleador del Verde fue Valentín Cortés, con 21.

L.N. Alem (90): N. Amaya (18), P. Zapata (17), J. Wilson (27), L. Desbat (8), E. Ríos (4), fi; T. Scolari (1), V. Scoppa (3), M. Such (3), V. Di Chiara (6) y S. D'Annunzio (3). DT: Hernán Jasen.

Pacífico (83): B. Salvatori (15), T. Bruni (15), V. Cortés (21), S. Loos (15), J. Larrandart (1), fi; F. Mattioli (1), Genaro Pisani (2), M. Genitti (13) y P. Palacio. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: L.N. Alem, 18-18; 43-35 y 69-58.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joel Schernenco⁩.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

La próxima

El miércoles adelantarán Liniers-Estrella (por streaming). En tanto, el jueves completarán Estudiantes-L.N. Alem, Villa Mitre-Independiente, Pacífico-Barrio Hospital, Pueyrredón-Bahiense y Napostá-Olimpo.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (6-1), 13 puntos

2º) Estrella (5-2), 12

2º) Bahiense (5-2), 12

4º) Pueyrredón (4-3), 11

4º) Villa Mitre (4-3), 11

4º) Estudiantes (4-3), 11

7º) Liniers (3-4), 10

7º) Olimpo (3-4), 10

9º) Independiente (2-5), 9

9º) L.N. Alem (2-5), 9

9º) Pacífico (2-5), 9

9º) Barrio Hospital (2-5), 9