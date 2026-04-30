Napostá recuperó lo perdido y sigue arriba, escoltado por Bahiense y Estrella en la LBB Oro
También ganaron Villa Mitre y Leandro N. Alem. En el adelanto, había triunfado Olimpo.
Napostá retornó a la victoria venciendo a Independiente, 87 a 83, y de esta manera continúa solo en lo más alto de las posiciones de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".
En otros partidos correspondientes a la séptima fecha, Bahiense del Norte derrotó a Liniers, 82 a 64 y Estrella hizo lo propio ante Estudiantes, 77 a 63, quedando ambos como únicos escoltas.
En tanto Villa Mitre venció a Barrio Hospital, 85 a 71 y Leandro N. Alem le ganó a Pacífico, 90 a 83.
En el adelanto, Olimpo había superado a Pueyrredón, 76 a 74.
Bahiense del Norte 82, Liniers 64
Apoyado en el goleo del centro Juan Pedro Hollender, para Bahiense del Norte el duelo ante Liniers marcó no sólo otra victoria (82-64) sino la continuidad del buen momento.
Luego de un primer parcial parejo, los locales comenzaron a distanciarse en el segundo período (46-28, a 1m09s para el entretiempo) ya con 17 tantos de Hollender más 8 de Lozano como principales vías de gol. En una ofensiva que gozó de buenos porcentajes de efectividad, con 50% en triples (7-14) y 57% en dobles.
Liniers, es evidente, no pudo controlar a JP, quien cerró con 11-16 en dobles y 10 rebotes. La otra buena noticia para el tricolor de calle Salta 28 fue la vuelta de Augusto Lamonega, quien participó durante 20m39s en los que aportó 9 puntos y 3 asistencias.
En "El Chivo", que perdió la lucha por los rebotes totales 40-22, encabezó el goleo Nicolás Quiroga (17). Ante la brecha en el marcador, oportunidades (minutos) para los habituales suplentes.
Bahiense del Norte (82): S. Luengo (17), G. Muzi (7), T. Bonivardo (4), E. Roberson (7), J.P. Hollender (28), fi; A. Lamonega (9), J.C. Hoya (2), B. Lozano (4), T. Amatte (9), A. Risacher, B. Castañares y M. Udovich. DT: Alejandro Navallo.
Liniers (64): T. Sabatini (10), A. Dottori (10), A. García (3), N. Quiroga (17), J. Marinsalta (9), fi; K. Hernández, G. Torres (11), N. Ramos (3), D. Olave, F. Lanaro (1) y A. Ayude. DT: Mauricio Vago.
Cuartos: Bahiense, 20-19; 46-33 y 63-48.
Árbitros: Alejandro Ramallo, Néstor Schernenco y Leonardo Bressan.
Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).
Independiente 83, Napostá 87
Napostá volvió a la victoria, superando a Independiente, como visitante, 87 a 83.
El puntero del campeonato llegó a ganar 39 a 23 y el viola lo empató en 44 (parcial de 21-5). Todo se emparejó y existió mucho menos diferencia de lo que muestra la tabla de posiciones.
El escolta Valentín Carrizo resultó el goleador, con 30 puntos (4-9 en triples, 6-9 en dobles y 6-9 en libres). Conformando un tridente decisivo, Marcos Diel terminó con 20 unidades (9-10 en dobles), bajó 7 rebotes y dio 5 asistencias, mientras que Ramiro Heinrich sumó15 puntos (9-12 en t1 y 3-6 en t2), más 7 recobres y 4 pases gol.
En el viola, Alen Ríos completó 20 puntos (8-10 en t2 y 4-4 en t1) y Julián Ripoll cerró con 18 unidades (2-3 en t3, 4-7 en t2 y 4-4 en t1), además de 7 rebotes. También tuvo su importante aporte Juan Pablo Morán: 3-7 en triples, 5 rebotes y 5 asistencias.
Independiente (83): J.P. Morán (9), J. Ripoll (18), F. Bonino (11), A. Ríos (20), L. Figueroa, fi; I. Formiga (8), M. Schmir (2), F. Slonimsqui (13), M. Zonza (2) y V. Gemetro. DT: Javier Musumeci.
Napostá (87): F. Depaoli (4), G. Andrés (2), V. Carrizo (30), P. Santiago (6), M. Diel (20), fi; L. Alemañy (10), N. Guerrero, R. Heinrich (15), G. D’Annunzio y T. Solís. DT: Fabricio Piccinini.
Cuartos: Independiente, 19-31; 46-49 y 63-71.
Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Sam Inglera.
Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).
Estrella 77, Estudiantes 63
Estrella volvió a ganar como local, manteniendo el invicto en esa condición (4 de 4), tras superar a Estudiantes por 77 a 63.
De esta manera, el equipo del barrio San Martín sumó la cuarta victoria consecutiva.
El auriazul estuvo al frente y dominando en gran parte del juego, hasta que el albo se replegó en una defensa zonal, la cual le costó romper.
Una vez que replanteó su juego estático, empezó a ocupar los espacios y en las reversiones logró aumentar sus porcentajes de tres, para nuevamente encaminarse hacia la victoria.
Fue sumamente valioso el aporte de Bautista Olivera con su tiro a distancia (2-3 en triples en momentos clave), más 4-6 en dobles y 8-9 en libres (22 en total), además de su lectura ofensiva y en defensa (7 rebotes) para igualar, inclusive, en desventaja física.
Otra muy buena noche cerró Santiago Quiroga, completando 18 unidades (3-5 en t3, 3-4 en t1 y 3-4 en t1), más 5 rebotes y 4 asistencias.
Y con menos peso ofensivo que en otras oportunidades, aunque siendo un utilitario, Carlos Balmaceda terminó con 9 rebotes y 6 unidades.
En el albo, Santiago Ruesga sumó 16 puntos (4-7 en triples, 1-2 en dobles y 2-2 en libres).
Estrella (77): A. Pan (9), F. Herrera (7), S. Quiroga (18), B. Olivera (22), C. Balmaceda (6), fi; T. Peña (6), F. Macías (9), A. Astradas, G. Oyarzo y A. Kucan. DT: Walter Romerniszyn.
Estudiantes (63): J. Rodríguez (7), O. Cancellarich (11), L. Delgado (5), J. Mitoire (4), A. González (5), fi; S. Ruesga (16), J. García (4), J. Belleggia (8), S. Ranieri (3) y L. Storni. DT: Facundo Sastre.
Cuartos: Estrella, 17-15; 35-31 y 59-49.
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Juan Gabriel Jaramillo.
Cancha: Luis Álvarez (Estrella).
Barrio Hospital 71, Villa Mitre 85
Villa Mitre sumó como visitante ante Barrio Hospital al ganar 85-71, en partido al que le dio un vuelco en el complemento tras perder primer y segundo cuarto.
El goleo de Franco Amigo y de Lautaro Cavero (combinaron 36 puntos del total) le permitió al Tricolor empezar a cambiar la historia ya con la primera bola del 3C, un triple convertido por Cavero para pasar al frente 41-40. Después, otro más y acto seguido una racha de Manuel Iglesias para el 49-42.
Los locales repuntaron con puntos de Franco Ferrari y Nahuel Cámara (49-46), pero la Villa volvió a alejarse con puntos de Amigo, Cavero e Iglesias, alejándose 60-49 a casi 3m para el final del parcial.
Franco Amigo fue el más valioso del ganador (18 puntos y 10 rebotes), mientras que en "Barrio" hubo 14 de Tomás Bussetti como anotador principal.
Barrio Hospital (71): L. Fortelli (12), J. Godio (5), T. Bussetti (14), J.L. Martínez (5), N. Cámara (9), fi; F. Ferrari (12), F. Anaya (3), A. Andreanelli, A. Arias, S. Hamze (11) y V. Galant. DT: Claudio Queti.
Villa Mitre (85): S. Alimenti (7), J. Jasen (8), L. Cavero (18), F. Amigo (18), E. Sombra, fi; I. Alem (11), M. Iglesias (9), A. Blanco (3), E. Diez (4), L. Gómez Lepez (5), B. Iguacel y S. Basualdo (2). DT: Emiliano Menéndez.
Cuartos: Barrio Hospital, 22-16; 40-38 y 51-65.
Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Cruz Schernenco y Marcelo Gordillo.
Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).
L.N. Alem 90, Pacífico 83
Alem le ganó un partido clave a Pacífico (90-83) para cambiar la cara, superar a un rival directo y empezar a remontar desde el fondo de la tabla de posiciones.
En el verdirrojo hubo un gran desempeño de Jean-Luc Wilson a partir de todo lo que generó en la defensa rival: 10 faltas recibidas, que le valieron convertir 17-18 en tiros libres, para un total de 27 puntos (agregó 2-4 en dobles y 2-2 en triples) y 41 de valoración. También lució Nahuel Amaya, con 18 puntos, 7 asistencias y 3 rebotes.
En la visita hizo su debut Máximo Genitti, quien jugó 24m50s en los que totalizó 13 puntos (3-3 en dobles, 1-4 en triples y 4-5 en libres), 4 rebotes y una asistencia. El goleador del Verde fue Valentín Cortés, con 21.
L.N. Alem (90): N. Amaya (18), P. Zapata (17), J. Wilson (27), L. Desbat (8), E. Ríos (4), fi; T. Scolari (1), V. Scoppa (3), M. Such (3), V. Di Chiara (6) y S. D'Annunzio (3). DT: Hernán Jasen.
Pacífico (83): B. Salvatori (15), T. Bruni (15), V. Cortés (21), S. Loos (15), J. Larrandart (1), fi; F. Mattioli (1), Genaro Pisani (2), M. Genitti (13) y P. Palacio. DT: Mauro Richotti.
Cuartos: L.N. Alem, 18-18; 43-35 y 69-58.
Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.
Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).
La próxima
El miércoles adelantarán Liniers-Estrella (por streaming). En tanto, el jueves completarán Estudiantes-L.N. Alem, Villa Mitre-Independiente, Pacífico-Barrio Hospital, Pueyrredón-Bahiense y Napostá-Olimpo.
Posiciones
Así se ubican:
1º) Napostá (6-1), 13 puntos
2º) Estrella (5-2), 12
2º) Bahiense (5-2), 12
4º) Pueyrredón (4-3), 11
4º) Villa Mitre (4-3), 11
4º) Estudiantes (4-3), 11
7º) Liniers (3-4), 10
7º) Olimpo (3-4), 10
9º) Independiente (2-5), 9
9º) L.N. Alem (2-5), 9
9º) Pacífico (2-5), 9
9º) Barrio Hospital (2-5), 9