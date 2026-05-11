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Mundial 2026.

Con Lautaro y Pezzella, el técnico Lionel Scaloni presentó la prelista con 55 convocados al Mundial

La lista definitiva será de 26 futbolistas. Sorprende la inclusión del defensor de River y campeón del mundo en Qatar 2022.

El bahiense viene recuperando ritmo de juego en River tras una lesión de rodilla. Foto: NA

Lionel Scaloni entregó hoy a FIFA la prelista de convocados para el Mundial 2026, que comenzará dentro de un mes. El entrenador seleccionó 55 jugadores que estarán disponibles para la nómina final, que será de 26.

En sus convocatorias, Scaloni dio algunas pistas de los jugadores que suele tener como alternativas. Sin embargo, tal como sucedió en el Mundial de Qatar 2022, también acostumbra a dar algunas sorpresas.

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Entre los convocados están los bahienses Lautaro Martínez y Germán Pezzella, quien viene recuperando ritmo de juego en River tras una lesión que lo mantuvo fuera de la actividad oficial durante 8 meses.

En este sentido, el DT ya tendría definidos a 22 de los 26 convocados para la Copa del Mundo. Esos cuatro lugares restantes todavía son una incógnita y todo puede pasar.

Por eso la expectativa de los fanáticos y de los jugadores que están en carrera es muy grande. El foco también está puesto en el estado físico de los futbolistas: algunos sufrieron lesiones y otros se recuperarán poco antes del debut con Argelia.

A continuación se detallan nombres y apellidos de los futbolistas reservados:

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid 

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club 

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras 

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid 

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise 

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate 

MARCOS SENESI - Bournemounth 

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United 

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica 

GERMÁN PEZZELLA - River Plate 

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella 

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur 

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors 

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella 

MARCOS ACUÑA - River Plate 

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon 

GABRIEL ROJAS - Racing Club 

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors 

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate 

MILTON DELGADO - Boca Juniors 

ALAN VARELA - FC Porto 

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen 

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami 

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen 

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea 

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool 

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest 

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa 

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo 

LIONEL MESSI - Inter de Miami 

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid 

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid 

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors 

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid 

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea 

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid 

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club 

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica 

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC 

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán 

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras 

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid 

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio 

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