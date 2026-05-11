Navone y Tirante van por un lugar en los octavos de final del Masters 1000 de Roma

Con la ilusión argentina todavía en pie en el Foro Itálico, Mariano Navone y Thiago Tirante afrontarán este lunes una jornada clave en el Masters 1000 de Roma ya que ambos buscarán avanzar a los octavos de final y sostener la presencia nacional en uno de los torneos más importantes de la gira europea sobre polvo de ladrillo.

Tras superar con autoridad sus respectivos compromisos de segunda ronda, los dos serán los únicos representantes albicelestes que siguen en carrera en el certamen italiano.

Navone dio uno de las sorpresas al eliminar al canadiense Felix Auger-Aliassime por 7-6 y 6-4 con una sólida actuación y ahora tendrá un exigente cruce frente al serbio Hamad Medjedovic, que avanzó tras superar al brasileño Joao Fonseca. El duelo será a partir de las 9:30.

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Por su parte, Tirante también dio uno de los golpes de la segunda ronda al vencer al top 20 británico Cameron Norrie por 6-3 y 7-5.

Cerca de las 14, el platense, ubicado en el puesto 69 del ranking, afrontará ahora una prueba de mayor dificultad ante el italiano Flavio Cobolli, décimo preclasificado y uno de los locales con mayor respaldo del público romano.