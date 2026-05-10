El Ciclo de Jazz de Daniel López vuelve con un tributo a Ella Fitzgerald y Louis Armstrong

El próximo domingo 17 de mayo, a las 20 horas, la histórica Biblioteca Rivadavia abrirá sus puertas para una noche de gala en el marco de la vigésimo tercera edición del “Ciclo de Jazz de Daniel López”.

En esta oportunidad, el escenario se vestirá de nostalgia y virtuosismo para rendir homenaje a dos de las figuras más influyentes en la historia del género: Ella Fitzgerald y Louis Armstrong.

El concierto propone un recorrido por el cancionero que inmortalizó a “The First Lady of Song” y “Satchmo”, recreando esa química inigualable que definió una era del jazz.

Para esta cita, Daniel López (batería y producción general) ha convocado a un quinteto de músicos excepcionales que garantizan una experiencia sonora de alto nivel.

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Se trata de Mumi Pearson (voz), Guillermo Lancelotti (trompeta), Néstor Gómez (guitarra), Alejandro Kalinoski (piano) y Federico García del Cerro (bajo).

Las entradas numeradas, a 28.000 pesos, pueden adquirirse en la boletería del auditorio (avenida Colón 31).

Antes, clínicas

El día anterior, sábado 16, los músicos invitados ofrecerán clínicas de sus instrumentos, todas en avenida Colón 632.

De 10 a 11.30, Kalinoski dictará conceptos de piano de jazz; de 11.30 a 13, Gómez se ocupará de la armonía aplicada a la guitarra; de 17 a 18.30, Pearson ofrecerá una clínica de canto; y luego Lancelotti se extenderá sobre la trompeta en el jazz.

La participación tendrá un valor de 15.000 pesos y para anotarse se debe contactar al teléfono 291-6497352.