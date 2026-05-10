Los venezolanos traen sus dulces a la Cocina de la Museo del Puerto

Hoy, de 15 A 19, "Venezuela en la Cocina".

Vuelve a la Cocina la Sociedad Venezolana en Bahía Blanca con mini golfeados, torta invertida de piña, torta 3 leches y quesillos, entre otras cosas ricas para acompañar el chocolate de la Asociación Amigas. ¡Además no van a faltar bailes venezolanos de las Niñas de las Danzas!

En la sede de Guillermo Torres y Cárrega, Ingeniero White, este domingo 10 de mayo.