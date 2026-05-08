Estados Unidos desclasificó más de 150 archivos sobre OVNIS y vida extraterrestre

Estados Unidos comenzó con la desclasificación de archivos confidenciales sobre el avistamiento de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) y vida extraterrestre por pedido expreso del presidente Donald Trump. Este viernes, ya fueron liberados más de 150 documentos que pueden ser consultados directamente en la web oficial del Departamento de Guerra.

En detalle, los documentos liberados corresponden al Departamento de Estado, Departamento de Guerra, el FBI y la NASA, y reflejan encuentros con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP por sus siglas en inglés, concepto que reemplazó a la categoría de OVNIS) en distintos puntos del planeta, así como también durante misiones realizadas en el espacio.

"Debido al enorme interés demostrado, instruiré al secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias relevantes para que comiencen el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP), objetos voladores no identificados (OVNIs) y cualquier otra información vinculada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes. ¡DIOS BENDIGA A ESTADOS UNIDOS!", había prometido el mandatario estadounidense en febrero de este año.

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La desclasificación de archivos confidenciales

En detalle, hasta el momento, fueron desclasificados un total de 162 archivos. Los mismos corresponden a fotografías, videos y audios que reflejan encuentros con este tipo de objetos no identificados. Los documentos ya se encuentran accesibles en la página oficial del Departamento de Guerra estadounidense.

La mayoría de documentos publicados corresponden a imágenes en baja calidad que reflejan puntos luminosos o dudosas figuras (que no se asemejan a aeronaves conocidas) en el cielo.

La liberación de archivos se produce en medio de un clima tenso en Estados Unidos, ante la extensión del conflicto en el estrecho de Ormuz, los fuertes cruces con la OTAN y el aumento de la conflictividad interna durante el segundo mandato de Trump.

Al respecto, el secretario estadounidense de Guerra, Pete Hegseth, afirmó: "El Departamento de Guerra trabaja en total sintonía con el presidente Trump para aportar una transparencia sin precedentes respecto al entendimiento de nuestro gobierno sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados. Estos archivos, ocultos bajo clasificaciones confidenciales, alimentaron durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y ya es hora de que el pueblo estadounidense pueda verlos por sí mismo".

"Esta publicación de documentos desclasificados demuestra el compromiso genuino de la Administración Trump con una transparencia sin precedentes", sentenció.

Por su parte, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, explicó: "Bajo el liderazgo del presidente Trump, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional está coordinando activamente los esfuerzos de desclasificación de la Comunidad de Inteligencia junto con el Departamento de Guerra para garantizar una revisión cuidadosa, integral y sin precedentes de nuestros archivos, con el objetivo de ofrecer la máxima transparencia al pueblo estadounidense. La publicación de hoy es la primera de un esfuerzo conjunto y continuo de desclasificación y divulgación".

Otro de los altos funcionarios estadounidenses que se expresó sobre el tema fue el director del FBI, Kash Patel, quien sostuvo: "Por primera vez en la historia, el pueblo estadounidense tiene acceso irrestricto a archivos gubernamentales desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados, un nivel de transparencia que ninguna administración previa había ofrecido. El FBI mantiene su compromiso de apoyar este proceso progresivo de desclasificación con el mismo rigor e integridad que aplicamos a todos los asuntos vinculados con la seguridad nacional".

Por último, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, aseguró: "Nuestra tarea es poner a trabajar a las mentes más brillantes y los instrumentos científicos más avanzados, seguir los datos y compartir lo que descubrimos. Seguiremos siendo sinceros sobre lo que sabemos que es cierto, sobre aquello que todavía no comprendemos y sobre todo lo que aún queda por descubrir. La exploración y la búsqueda del conocimiento son pilares fundamentales de la misión de la NASA mientras intentamos revelar los secretos del universo".

Las fotografías de los OVNIS desclasificadas por EE. UU.

Esta fotografía de archivo muestra la superficie lunar vista desde el sitio de alunizaje del Apollo 12

Otra imagen tomada durante la misión Apollo 12

Imagen fija infrarroja ("black hot") capturada de un objeto no identificado sobre el oeste de Estados Unidos en diciembre de 2025

Fotografía real del lugar con una superposición gráfica elaborada por el Laboratorio del FBI que representa reportes coincidentes de testigos presenciales de septiembre de 2023 sobre un aparente objeto metálico bronce con forma elipsoidal que se materializó a partir de una luz brillante en el cielo

El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos reportó un UAP que presenta una forma similar a la de un balón de fútbol americano cerca de Japón