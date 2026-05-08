Profertil colocó US$ 70 millones en Obligaciones Negociables y recibió ofertas por casi US$ 100 millones

La emisión se realizó a 42 meses, en formato dólar MEP, con una tasa de cierre del 5,75% nominal anual (TNA). La compañía destacó que el nivel de sobreoferta permitió optimizar las condiciones finales de la colocación.

Los fondos obtenidos serán destinados a capital de trabajo, contratación de transporte de gas y mantenimiento operativo, en línea con el plan de operación de la empresa, única productora de urea granulada de la Argentina.

“Esta emisión representa un nuevo paso en nuestra estrategia de financiamiento y refleja la confianza del mercado en la solidez operativa y financiera de Profertil”, señalaron desde la compañía.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La operación contó con las máximas calificaciones crediticias otorgadas por FIX SCR y con la participación de 11 entidades bancarias y financieras.

En un contexto de reactivación del mercado corporativo local, la compañía continúa consolidando su acceso al financiamiento a través del mercado de capitales.

Datos de la emisión - Obligaciones Negociables Clase III