Shakira será la voz oficial del Mundial 2026 y suma otro hito histórico a su carrera

Shakira confirmó que volverá a estar ligada a la historia de los Mundiales al convertirse en la intérprete de la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, una noticia que anunció desde el estadio Maracaná y que marca su regreso estelar al evento deportivo más importante del planeta.

La superestrella colombiana, que ya dejó una huella imborrable con “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014, sumará ahora una nueva página a su legado futbolero con el tema “Dai Dai”, una producción desarrollada junto a FIFA y con lanzamiento previsto para las próximas semanas.



El anuncio llega en un momento extraordinario para la artista, quien viene de romper récords con su gira internacional y consolidarse como una de las figuras latinas más influyentes del mundo. En Argentina, la artista de Fenix Entertainment, agotó una histórica serie de presentaciones, reafirmando su conexión única con el público de la región.

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Con esta nueva participación, Shakira se consolida como la artista más emblemática en la historia musical de los Mundiales, fusionando nuevamente fútbol, espectáculo y cultura global en una cita que promete volver a marcar generaciones. (NA)