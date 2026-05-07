Feroz temporal en Buenos Aires: graves inundaciones y granizo en distintos barrios

El temporal comenzó en las primeras horas de la madrugada

La Ciudad de Buenos Aires y gran parte del área metropolitana amanecieron bajo las consecuencias de un violento temporal que dejó imágenes impactantes de destrucción y anegamientos.

El fenómeno, caracterizado por ráfagas de viento superiores a los 80 km/h y una intensa caída de granizo, afectó principalmente a los barrios del sur porteño y diversas localidades del conurbano bonaerense.

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El temporal comenzó en las primeras horas de la madrugada, descargando una gran cantidad de agua en períodos muy cortos de tiempo. Esto colapsó los sistemas de drenaje, dejando decenas de autos bajo el agua en zonas como Palermo, Belgrano, Avellaneda, Quilmes, Mar del Plata y las Flores, donde los vecinos reportaron el ingreso de agua en viviendas y locales comerciales.

La caída de granizo, que en algunos puntos alcanzó el tamaño de pelotas de golf, provocó la rotura de cristales en edificios y abolladuras en vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública.

Además, las ráfagas de viento derribaron árboles y postes de luz, lo que generó cortes parciales en el suministro eléctrico en municipios como Lanús, Quilmes y La Matanza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta naranja para toda la región, advirtiendo que las condiciones de inestabilidad podrían persistir durante el resto de la jornada. (NA)