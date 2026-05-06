Acertó en los últimos tres Mundiales y pronostica un campeón inédito en la final en Estados Unidos

Un pronóstico ajeno al mundo del fútbol volvió a sacudir la previa de un Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El banco de inversión Panmure Liberum, que acertó los últimos tres campeones, lanzó su simulación para esta edición y ubicó a un equipo que nunca ganó la competencia como el próximo ganador, lo que marcaría su primera consagración.

El modelo no surge del análisis táctico ni del rendimiento en cancha. Joachim Klement, estratega de la firma, combina datos como PBI per cápita, población, clima, localía y ranking FIFA. Según su cálculo, estas variables explican el 55% del rendimiento; el resto depende del azar.

El propio autor relativiza el alcance del estudio, aunque su historial lo respalda. “El modelo es el modelo”, escribió el economista, que ya había anticipado los títulos de Alemania, Francia y Argentina en las últimas tres Copas del Mundo.

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De cara a 2026, el informe evita a los candidatos habituales. Ni España, ni Brasil, ni la Scaloneta, el vigente campeón, aparecen en la definición. En cambio, proyecta una final inédita entre Países Bajos y Portugal, un cruce nunca visto por el trofeo máximo.

Para la Selección Argentina, el recorrido sería de mayor a menor. En la fase inicial aparece como el equipo más sólido, con un 91% de chances de avanzar desde un grupo con Austria, Argelia y Jordania, el porcentaje más alto del cuadro. Sin embargo, el camino se frenaría en cuartos de final. Allí, el modelo la cruza con Portugal.

“El cruce enfrenta al campeón defensor, todavía muy apoyado en una figura ya veterana (Messi), contra una selección que nunca ganó la Copa del Mundo y que también depende en gran medida de una figura de edad avanzada (Cristiano). A diferencia de Argentina, Portugal tiene mucha más amplitud y profundidad en su plantel y, siempre que Ronaldo se haga a un lado, debería ganar este partido en el tiempo suplementario”.

El análisis también anticipa resultados sorpresivos entre las potencias. Brasil caería ante Japón en 16vos, en un golpe que el propio informe califica como histórico. A su vez, España e Inglaterra quedarían eliminados en semifinales frente a los dos finalistas proyectados.

El recorrido hacia la consagración no sería sencillo para los europeos. Países Bajos avanzaría dejando atrás a Marruecos, Canadá, Francia y España, mientras que Portugal debería superar a Inglaterra y Argentina.

“Ha sido un recorrido muy exigente para ambos equipos hasta llegar aquí. Pero solo uno de los dos puede ganar”, señala el texto.

La elección del campeón también tiene sustento histórico. El conjunto neerlandés arrastra tres finales perdidas, mientras que su rival apenas cuenta con la Euro 2016 como gran logro.

“Históricamente, Países Bajos es, posiblemente, la mejor selección del mundo que nunca ganó una Copa del Mundo”, sostuvo Klement. A contramano de las apuestas, el modelo va por el batacazo. Con apenas un 3% de probabilidades según mercados como Polymarket, los europeos aparecen lejos de los favoritos. El Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá la última palabra.