Bahía Blanca tendrá cuatro representantes en el Nacional U20 de atletismo en Concepción del Uruguay

Guadalupe Romero, Diego Teijeiro, Mauro Pezzutti y Joaquín Odriozola competirán en distintas pruebas bajo la Federación de la Provincia de Buenos Aires en el 55° Campeonato Nacional U20, clave para la proyección internacional de los jóvenes atletas argentinos.

También estará presente el puntaltense Emanuel Quevin, quien logró, en lanzamiento de martillo, su mejor marca personal en los recientes juegos Suramericanos de la Juventud.

El atletismo de Bahía Blanca estará representado por cuatro deportistas en el 55° Campeonato Nacional U20, que se disputará este fin de semana -sábado 9 y domingo 10- en Concepción del Uruguay, una de las plazas más importantes del calendario nacional de la categoría.

Los atletas que integrarán la delegación bahiense competirán bajo la órbita de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires y llegarán al certamen con el objetivo de destacarse en una competencia que también funciona como instancia clasificatoria para eventos internacionales.

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En la rama de velocidad, Guadalupe Romero participará en los 200 metros llanos, mientras que Diego Teijeiro afrontará un doble desafío en 100 y 200 metros, ambos representantes del club VR Entrena.

Por su parte, Mauro Pezzutti, del club EMA (Escuela Municipal de Atletismo), competirá en los 200 metros, y Joaquín Odriozola, de Focus, será el representante en fondo, participando en los 5000 metros llanos.

El campeonato U20 es considerado una de las principales plataformas de desarrollo del atletismo argentino, ya que no solo define títulos nacionales, sino que además es evaluativo para la conformación de equipos que representarán al país en competencias internacionales de primer nivel.