Alerta naranja: hasta el momento cayeron entre 30 y 46 milímetros y hubo 26 llamados a Defensa Civil

El municipio informo pasadas las 16 que, en el marco del alerta naranja por tormentas que rige sobre Bahía Blanca, se registraron 26 llamados a Defensa Civil, aunque sin reportes de situaciones de gravedad.

"Durante las últimas horas se registró una precipitación que osciló entre los 30 y los 46 mm en distintos puntos de la ciudad en un corto período de tiempo, con alta intensidad, lo que generó anegamientos temporarios en distintos sectores. Los mismos fueron drenando conforme disminuyó gradualmente el registro", agregaron los voceros comunales.

"Al momento se registran lluvias aisladas y chaparrones débiles en torno a la zona, los que pueden seguir generándose de manera intermitente hasta la noche, pudiendo alguno de ellos registrar mayor intensidad", indicaron.

Desde Alsina 65 se mantiene el monitoreo permanente de la situación y el seguimiento de los distintos puntos de la ciudad, en coordinación con Defensa Civil, Monitoreo, Tránsito, Delegaciones y demás equipos de emergencia.

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"Se solicita a la comunidad mantener las precauciones mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas y mantenerse informada a través de los canales oficiales", completó el reporte.