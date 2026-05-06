Sin colectivos en Punta Alta por alerta meteorológica

La Compañía Belgrano informó que desde las 14 se suspenderá el servicio de transporte urbano en Punta Alta, debido al alerta naranja vigente en la región.

La decisión busca prevenir riesgos ante las condiciones meteorológicas previstas y proteger tanto a los pasajeros como a los trabajadores del sistema.

Desde la empresa indicaron que la medida se mantendrá mientras continúe la situación climática adversa.

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El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para esta tarde y noche lluvias intensas, actividad eléctrica, viento fuerte y posible caída de granizo para Coronel Rosales y los distritos de la zona.