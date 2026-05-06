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Punta Alta.

Habrá jornadas de vacunación en Punta Alta y Pehuen Co

Aplicarán dosis antigripales y vacunas de calendario este viernes y sábado.

Foto: NA

El Municipio de Coronel Rosales realizará este viernes y sábado dos nuevas jornadas de vacunación, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a las dosis.

La primera será este viernes 8 de mayo, de 9 a 12, en la Estación Solier. Allí se aplicará la vacuna antigripal para todas las edades.

En tanto, el sábado 9, de 9 a 15, la campaña se trasladará al Playón Municipal de Pehuen Co.

En ese lugar se realizará un operativo más amplio que incluirá vacunación antigripal, dosis del calendario nacional y vacunas correspondientes al ingreso escolar.

Desde la Secretaría de Salud recordaron que la aplicación es gratuita y pidieron a los vecinos asistir con DNI.

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