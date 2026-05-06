Thelma Fardin celebró la condena firme de Juan Darthés: "Ganamos otra vez"

La actriz Thelma Fardin celebró la confirmación de la condena a Juan Darthés en la Justicia brasileña con un emotivo video que compartió en sus redes sociales. El actor enfrenta seis años de prisión por el caso de abuso sexual de un hecho que ocurrió en el 2009, cuando ambos se encontraban de gira con Patito Feo en Nicaragua.

De esta forma, el fallo de la justicia brasileña indica que los hechos por los que se denuncia al intérprete fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia. Darthés continuará con una condena con régimen semiabierto, lo que significa que pasará las noches en prisión y podrá salir durante el día, según informaron fuentes cercanas a la causa.

Tras la confirmación de la condena, Fardin compartió un video en sus redes sociales celebrando el veredicto de la justicia. En el clip, que ya reúne un total de 41 mil me gustas, se pueden ver videos exclusivos del proceso que atravesó la actriz durante estos 8 años.

"Nosotras ganamos muchas veces en el 24, en el 25 y ahora en el 26. Y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil. En este juicio que fue eterno, que duró ocho años. Estoy sola en mi casa y no sé qué hacer. Y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer", se la escucha diciendo al final del video, en un archivo que grabó en las últimas horas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Le mando mensajes a toda esa gente porque lo que necesito hacer es agradecerles. Porque si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca, de lejos. Que sabe que me sostuvo y que no lo sabe, pero que también me sostuvo. Desde lo más profundo de mi corazón a todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias", cerró.

En su publicación, nombró a cada persona que la ayudo en el caso que marcó un antes y un después dentro de la sociedad argentina: "Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso", expresó la actriz.

Fardin cerró su lista de agradecimientos destacando a las personas que se le acercan en la calle y a su pareja por acompañarla: "A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les planta una lágrima, nos fuimos curando entre todas! A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias". (NA)