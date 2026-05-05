Dos jóvenes aprehendidos por posesión de droga

Personal policial, durante un procedimiento por tareas de prevención en los barrios Palos Verdes y Las Acacias, capturó a dos jóvenes por posesión de droga.

En la primera cuadra de calle Amancay efectivos del Cuerpo Motorizado de la Policía Local aprehendieron a Mauro Bruno Brilloni, de 19 años, y Alejo Manuel Scicolone, de 20, quienes se desplazaban en una motocicleta marca Zanella.

Al momento de la interceptación llevaban entre sus prendas seis cigarrillos armados y tres frascos con cogollos de marihuana.

También se secuestró una balanza de precisión, elementos de corte y teléfonos celulares, lo que refuerza la hipótesis de comercialización.

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Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento Patagonia, con intervención de la UFIJ N°19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.