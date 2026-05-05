Dos jóvenes aprehendidos por posesión de droga
Ahora se intentará establecer si era con fines de comercialización.
Personal policial, durante un procedimiento por tareas de prevención en los barrios Palos Verdes y Las Acacias, capturó a dos jóvenes por posesión de droga.
En la primera cuadra de calle Amancay efectivos del Cuerpo Motorizado de la Policía Local aprehendieron a Mauro Bruno Brilloni, de 19 años, y Alejo Manuel Scicolone, de 20, quienes se desplazaban en una motocicleta marca Zanella.
Al momento de la interceptación llevaban entre sus prendas seis cigarrillos armados y tres frascos con cogollos de marihuana.
También se secuestró una balanza de precisión, elementos de corte y teléfonos celulares, lo que refuerza la hipótesis de comercialización.
Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento Patagonia, con intervención de la UFIJ N°19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.